https://sputniknews.com.tr/20240125/bati-karadeniz-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1080013670.html

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T00:37+0300

2024-01-25T00:37+0300

2024-01-25T00:37+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

batı karadeniz

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240123/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-hangi-illerde-kar-yagacak-1079929244.html

türkiye

batı karadeniz

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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz