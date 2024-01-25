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Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
batı karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-hangi-illerde-kar-yagacak-1079929244.html
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz

Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı

00:37 25.01.2024
© AA / Ömer ÜrerKar yağışı, kar
Kar yağışı, kar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© AA / Ömer Ürer
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Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.
Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.
Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Kent merkezinde kar ve tipi etkisini sürdürdü. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu uyarı: Hangi illerde kar yağacak?
23 Ocak, 06:40
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