https://sputniknews.com.tr/20240125/bati-karadeniz-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1080013670.html
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T00:37+0300
2024-01-25T00:37+0300
2024-01-25T00:37+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
batı karadeniz
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/meteorolojiden-10-il-icin-sari-kodlu-uyari-hangi-illerde-kar-yagacak-1079929244.html
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batı karadeniz
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meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz
meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, batı karadeniz
Batı Karadeniz için kuvvetli kar uyarısı
Batı Karadeniz için yarın akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın akşam saatlerinden itibaren Bolu çevreleri, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce ve Kastamonu'nun kuzeyinin yüksek kesimleri ile Sakarya'nın güney ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar görülecek.
Cuma günü etkisini arttıracak kar, hafta sonu da aralıklarla etkili olacak.
Kuvvetli yağışlarla oluşabilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.