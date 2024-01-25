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https://sputniknews.com.tr/20240125/abdulkadir-selvi-suudlularla-koc-gibi-ticaret-1080021569.html
Abdulkadir Selvi: Suudlularla Koç gibi ticaret
Abdulkadir Selvi: Suudlularla Koç gibi ticaret
Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ali Koç'un Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı sürecindeki tavırlarını hatırlattı ve "Ali Koç Otokar’ın Yönetim... 25.01.2024, Sputnik Türkiye
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Abdulkadir Selvi, Süper Kupa maçı öncesine Suudi Arabistan'da yaşanan krizi hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizini Türkiye’nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon olarak değerlendirmiş ve 28 Şubatvari oyunların sahneye konulduğunu söylemişti" dedi. Selvi yazısında olayı şu şekilde özetledi:Otokar-Suudi ArabistanKoç'un Suudi Arabistan ile anlaşma arefesinde olduğunu iddia eden Selvi, şunları da ekledi:Selvi yazısının son kısmında ise Fenerbahçe Başkanı Koç'a şu soruları yöneltti:
https://sputniknews.com.tr/20240117/ali-koctan-super-kupanin-oynanacagi-yer-icin-oneri-1079755049.html
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türkiye, ali koç, abdulkadir selvi, fenerbahçe, suudi arabistan, otokar, abdülkadir selvi
türkiye, ali koç, abdulkadir selvi, fenerbahçe, suudi arabistan, otokar, abdülkadir selvi

Abdulkadir Selvi: Suudlularla Koç gibi ticaret

09:50 25.01.2024
© İHAAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2024
© İHA
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Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Ali Koç'un Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçı sürecindeki tavırlarını hatırlattı ve "Ali Koç Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı. Otokar’ın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığı söyleniyor" dedi. Selvi, bugünkü yazısında Koç'a birçok soru da yöneltti.
Abdulkadir Selvi, Süper Kupa maçı öncesine Suudi Arabistan'da yaşanan krizi hatırlattı ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizini Türkiye’nin çıkarlarına yönelik sinsi bir operasyon olarak değerlendirmiş ve 28 Şubatvari oyunların sahneye konulduğunu söylemişti" dedi. Selvi yazısında olayı şu şekilde özetledi:
"Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oynayacağı Süper Kupa maçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olumsuz bakmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin anlaşmasıyla Suudi Arabistan’a alınmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Riyad’a kadar gitmiş ancak maçın oynanacağı gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya Atatürk tişörtleri ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı ile çıkmakta ısrar etmiş, Galatasaray ise “Ne mutlu Türküm diyene” pankartı ile çıkmakta direnince maç iptal edilmişti. Bu olay Türkiye’ye, Suudlular İstiklal Marşı’nın okunmasına ve Türk bayrağının açılmasına izin vermedi şeklinde yansıtılmıştı. 28 Şubat sürecini oluşturmak için kullanılan Atatürk, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı gibi değerlerimiz burada da devreye konulmuştu. Ancak daha sonra Türk bayrağının açılmasına, İstiklal Marşı’nın okunmasına bir engel çıkarılmadığı ortaya çıkmıştı. Ben bu olayın perde arkasını yazınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisine yakışan seviyesiz bir üslupla bana saldırmış, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı taarruza geçmişlerdi. Bu işbirliği nereden geliyor? Uğur Dündar’ın başkanı olduğu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu maçın Suudi Arabistan’da oynanmaması için karar aldığı halde Ali Koç takımı Riyad’a götürmüştü. Peki o niye saldırdı? Çünkü bunlar 28 Şubat’ta işbirliği yaptılar. Çünkü bunlar 28 Şubat’ın kalemleri. Her fırsatta da 28 Şubatvari bir süreç olması için harekete geçiyorlar. Onları unutmadım. Sıcak gelişmeler yaşandığı için yarına bıraktım ama yanlarına bırakmayacağım. 28 Şubat’ın medya ayağını oluşturan üç ismin ipliğini pazara çıkaracağım. Ama şimdilik sadece Ali Koç’a bir hatırlatmada bulunacağım."

Otokar-Suudi Arabistan

Koç'un Suudi Arabistan ile anlaşma arefesinde olduğunu iddia eden Selvi, şunları da ekledi:
"Atatürk tişörtleri” ile süreci sabote eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç aynı zamanda bir Koç kuruluşu olan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı. Otokar’ın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığı söyleniyor. Söz konusu para olunca Suudi Arabistan, şeriat rejimi falan unutuluyor. Ama samimi olarak düşüncemi söyleyeyim; satış yapmalarını isterim. Çünkü bunlar Türkiye’nin markaları. Sonuç itibarıyla ülkemiz kazançlı çıkacak. Ama bu benim bazı soruları sormama engel değil."
Selvi yazısının son kısmında ise Fenerbahçe Başkanı Koç'a şu soruları yöneltti:
"Koç ben senin gibi “ulan” demeyeceğim, sadece soru soracağım. 1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın? 2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin? 3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna ”Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın? Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?"
Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum seçim çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü’nü ziyaret etti. İBB Adayı Kurum’u Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyet karşıladı. Murat Kurum, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
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Ali Koç'tan Süper Kupa'nın oynanacağı yer için öneri
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