Abdulkadir Selvi: Suudlularla Koç gibi ticaret

"Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oynayacağı Süper Kupa maçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da olumsuz bakmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ile Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerinin anlaşmasıyla Suudi Arabistan’a alınmıştı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Riyad’a kadar gitmiş ancak maçın oynanacağı gün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç sahaya Atatürk tişörtleri ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı ile çıkmakta ısrar etmiş, Galatasaray ise “Ne mutlu Türküm diyene” pankartı ile çıkmakta direnince maç iptal edilmişti. Bu olay Türkiye’ye, Suudlular İstiklal Marşı’nın okunmasına ve Türk bayrağının açılmasına izin vermedi şeklinde yansıtılmıştı. 28 Şubat sürecini oluşturmak için kullanılan Atatürk, Türk bayrağı ve İstiklal Marşı gibi değerlerimiz burada da devreye konulmuştu. Ancak daha sonra Türk bayrağının açılmasına, İstiklal Marşı’nın okunmasına bir engel çıkarılmadığı ortaya çıkmıştı. Ben bu olayın perde arkasını yazınca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisine yakışan seviyesiz bir üslupla bana saldırmış, Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı taarruza geçmişlerdi. Bu işbirliği nereden geliyor? Uğur Dündar’ın başkanı olduğu Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu maçın Suudi Arabistan’da oynanmaması için karar aldığı halde Ali Koç takımı Riyad’a götürmüştü. Peki o niye saldırdı? Çünkü bunlar 28 Şubat’ta işbirliği yaptılar. Çünkü bunlar 28 Şubat’ın kalemleri. Her fırsatta da 28 Şubatvari bir süreç olması için harekete geçiyorlar. Onları unutmadım. Sıcak gelişmeler yaşandığı için yarına bıraktım ama yanlarına bırakmayacağım. 28 Şubat’ın medya ayağını oluşturan üç ismin ipliğini pazara çıkaracağım. Ama şimdilik sadece Ali Koç’a bir hatırlatmada bulunacağım."