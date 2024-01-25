https://sputniknews.com.tr/20240125/abdli-diplomat-rusya-ile-abd-arasindaki-iliskiler-cok-kotu-bir-noktada-1080044723.html
ABD’li diplomat: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler çok kötü bir noktada
ABD’li diplomat: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler çok kötü bir noktada
ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ‘çok ama çok kötü bir noktada’ olduğunu belirtti. 25.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-25T20:14+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerini gazetecilere yorumlayan Wood, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ‘çok ama çok kötü bir noktada’ olduğunu söyledi.Wood, Lavrov'un dediklerini doğrular bir ifade ile, “İlişkiler pek te iyi durumda değil. Gerek duyduğumuzda onlarla burada, New York'ta iletişim kuruyoruz. Ama yine de ilişkiler çok ama çok kötü bir noktada” diye konuştu.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) toplantılarına katılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin bugün neredeyse hiç olmadığını kadar düşük seviyede olduğunu ve büyükelçiliklerin çalışmaları hakkında 'sıkıcı' bir diyalog olduğunu söylemişti.Lavrov, “Seviye düşük, diplomatik misyonlarımızın işleyiş koşullarını ve Rusya Federasyonu'ndaki diplomatlarının çalışmalarını tartışmak dışında neredeyse hiçbir temas yok” ifadelerini kullanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakani-lavrovdan-montro-aciklamasi-1080011009.html
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abd, abd, rusya, robert wood, sergey lavrov
ABD’li diplomat: Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler çok kötü bir noktada
ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ‘çok ama çok kötü bir noktada’ olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un sözlerini gazetecilere yorumlayan Wood, Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin ‘çok ama çok kötü bir noktada’ olduğunu söyledi.
Wood, Lavrov'un dediklerini doğrular bir ifade ile, “İlişkiler pek te iyi durumda değil. Gerek duyduğumuzda onlarla burada, New York'ta iletişim kuruyoruz. Ama yine de ilişkiler çok ama çok kötü bir noktada” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) toplantılarına katılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin bugün neredeyse hiç olmadığını kadar düşük seviyede olduğunu ve büyükelçiliklerin çalışmaları hakkında 'sıkıcı' bir diyalog olduğunu söylemişti.
Lavrov, “Seviye düşük, diplomatik misyonlarımızın işleyiş koşullarını ve Rusya Federasyonu'ndaki diplomatlarının çalışmalarını tartışmak dışında neredeyse hiçbir temas yok” ifadelerini kullanmıştı.