https://sputniknews.com.tr/20240125/abd-ve-ingiltereden-husilerin-4-liderine-yeni-yaptirim-1080048777.html

ABD ve İngiltere'den Husilerin 4 liderine yeni yaptırım

ABD ve İngiltere'den Husilerin 4 liderine yeni yaptırım

ABD ve İngiltere, Kızıldeniz'deki saldırıları nedeniyle Husilerin 4 askeri liderine ortak yaptırım kararı aldı. 25.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-25T22:32+0300

2024-01-25T22:32+0300

2024-01-25T22:32+0300

dünya

husiler

yaptırım

abd

ingiltere

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640284_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_73a0e18a76d14dad1f53a37d3a9a7e3d.jpg

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kızıldeniz'deki saldırıları devam eden Husilerin bazı liderleri yaptırım listesine eklendi.Husilerin 4 askeri yetkilisini ortak bir şekilde yaptırım listesine alan iki ülke, Husilerin saldırılarını durdurabilmek için koordineli hareket etmeye devam edeceklerini belirtti.ABD yönetimi kısa süre önce Husileri yeniden yabancı terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu. Söz konusu karar, 16 Şubat 2024'ten itibaren geçerli olacak.Kızıldeniz'deki durumİran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20240124/abd-ve-ingiltere-dahil-22-ulke-husilere-saldirilara-iliskin-ortak-aciklamayi-imzaladi-1079993220.html

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

husiler, yaptırım, abd, ingiltere