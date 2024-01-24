https://sputniknews.com.tr/20240124/yerlikaya-duyurdu-sibergoz-operasyonlarinda-91-supheli-yakalandi-1079974346.html
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T08:22+0300
2024-01-24T08:22+0300
2024-01-24T08:54+0300
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operasyon
ali yerlikaya
polis
şüpheli
istanbul
mersin
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarında 91 kişinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240124/istanbulda-yasayanlar-dikkat-trafige-giren-para-odeyecek-bazi-ilceler-ucretli-olacak-1079973483.html
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operasyon, ali yerlikaya, polis, şüpheli, istanbul, mersin
operasyon, ali yerlikaya, polis, şüpheli, istanbul, mersin
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
08:22 24.01.2024 (güncellendi: 08:54 24.01.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarında toplam 91 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarında 91 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.