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Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarında 91 kişinin yakalandığını açıkladı.Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
https://sputniknews.com.tr/20240124/istanbulda-yasayanlar-dikkat-trafige-giren-para-odeyecek-bazi-ilceler-ucretli-olacak-1079973483.html
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operasyon, ali yerlikaya, polis, şüpheli, istanbul, mersin
operasyon, ali yerlikaya, polis, şüpheli, istanbul, mersin

Yerlikaya duyurdu: Sibergöz operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

08:22 24.01.2024 (güncellendi: 08:54 24.01.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarında toplam 91 kişinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarıyla ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, siber dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve taciziyle mücadele kapsamında düzenlenen Sibergöz-16 ve Sibergöz-17 operasyonlarında 91 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yerlikaya, İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüphelinin, Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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