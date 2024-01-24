https://sputniknews.com.tr/20240124/ukrayna-savunma-bakanligi-kiev-2024te-daha-once-hic-sahip-olmadigi-silahlar-alacak-1079969556.html

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kiev, 2024'te daha önce hiç sahip olmadığı silahlar alacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı: Kiev, 2024'te daha önce hiç sahip olmadığı silahlar alacak

Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü İllarion Pavluk, Kiev'in 2024 yılında daha önce hiç sahip olmadığı silahlar alacağını belirtti. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T00:48+0300

2024-01-24T00:48+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna savunma bakanlığı

ukrayna krizi

illarion pavluk

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Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü İllarion Pavluk, Ukrayna Temas Grubu’nun Ramstein formatındaki 18. Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Kiev'in bu yıl daha önce hiç sahip olmadığı silahların yanı sıra ‘birkaç devletten büyük yardım paketleri alacağını’ söyledi.Pavluk, “Verimli bir toplantı oldu. Destek devam ediyor. Önemli açıklamalar ve taahhütler vardı. Daha da devam edecek. Bu yıl daha önce sahip olmadığımız ve lojistik merkezleri vurmaya yardımcı olacak silahlar alacağız” dedi.Toplantıda mühimmat ve silah üretiminin artırılması konularının da ele alındığını belirten sözcü, “Bu yıl birçok devletten büyük yardım paketleri gelecek” diye ekledi.Daha önce, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, yeterli miktarda teçhizat, mühimmat ve yedek parça tedariğinin başarı için kritik öneme sahip olduğunu belirterek, Kiev'in müttefiklerine Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri yardım hacmini artırma çağrısı yapmıştı.

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