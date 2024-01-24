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'Sessiz olun' dedi, tutuklandı: Süresiz olarak gözaltında
'Sessiz olun' dedi, tutuklandı: Süresiz olarak gözaltında
Dubai'de kızını ziyaret eden bir İngiliz vatandaşının, torununa baktığı sırada gürültülü bir şekilde parti yapan komşularından sesi kısmalarını istemesi... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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İskoçya, Aberdeenshire'dan Ian MacKeller, kısa bir süre önce Dubai'ye taşınan kızını görmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenledi.Annesi geç saatlere kadar çalışırken torununa bakan 75 yaşındaki dede MacKeller, gürültü bir şekilde eğlenen yan komşularından, gönderdiği mesaj ile sessiz olmalarını rica etti. Ancak ailenin iddiasına göre, kısmak bir yana dursun, müziğin sesi daha da şiddetlendi.'Haneye tecavüz' suçlamasıyla polise şikayette bulunduIan bunun ardından, komşunun kapısını çalıp cevap alamayınca, misafirlerin olduğu bahçeye giden açık bir yan yol olduğunu fark etti, bahçeye girdi ve burada, partiyi içeride yapıp yapamayacaklarını sorduğunda, konukların kendisini itmeye ve bağırmaya başladığını iddia etti.Ian ayrıca, 'kızgın' ev sahibinin, içkisini kendisinin ve bebeğin üzerine döktüğünü ve kaba bir şekilde bahçeyi terk etmesini söylediğini öne sürdü.Komşusu ise Ian hakkında 'haneye tecavüz' suçlamasıyla polise şikayette bulundu ve yaşlı İngiliz, Dubai polisi tarafından gözaltına alındı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Ian birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.Avukat Radha Stirling, basına demecinde, "Dubai'de savcılık, ilk ihbarı kim yaparsa onun tarafını tutma eğilimindedir, bu nedenle eğer birisi ihbar edilme riski altındaysa, hemen asıl mağdur aleyhine şikayette bulunmalıdır. Dubai adaletine aşina olan insanlar, sistemi bu şekilde kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ediyor" ifadelerini kullandı. 10 Ocak'ta İskoçya'ya dönmeyi planlayan Ian, şu anda süresiz olarak BAE'de gözaltında bulunuyor.
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tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri
tutuklama, tutuklama kararı, tutuklama emri

'Sessiz olun' dedi, tutuklandı: Süresiz olarak gözaltında

11:11 24.01.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / Виктор Антонюк
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Dubai'de kızını ziyaret eden bir İngiliz vatandaşının, torununa baktığı sırada gürültülü bir şekilde parti yapan komşularından sesi kısmalarını istemesi üzerine gelişen olaylar sonrası hapse atıldığı öne sürüldü.
İskoçya, Aberdeenshire'dan Ian MacKeller, kısa bir süre önce Dubai'ye taşınan kızını görmek için Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir ziyaret düzenledi.
Annesi geç saatlere kadar çalışırken torununa bakan 75 yaşındaki dede MacKeller, gürültü bir şekilde eğlenen yan komşularından, gönderdiği mesaj ile sessiz olmalarını rica etti. Ancak ailenin iddiasına göre, kısmak bir yana dursun, müziğin sesi daha da şiddetlendi.

'Haneye tecavüz' suçlamasıyla polise şikayette bulundu

Ian bunun ardından, komşunun kapısını çalıp cevap alamayınca, misafirlerin olduğu bahçeye giden açık bir yan yol olduğunu fark etti, bahçeye girdi ve burada, partiyi içeride yapıp yapamayacaklarını sorduğunda, konukların kendisini itmeye ve bağırmaya başladığını iddia etti.
Ian ayrıca, 'kızgın' ev sahibinin, içkisini kendisinin ve bebeğin üzerine döktüğünü ve kaba bir şekilde bahçeyi terk etmesini söylediğini öne sürdü.
Komşusu ise Ian hakkında 'haneye tecavüz' suçlamasıyla polise şikayette bulundu ve yaşlı İngiliz, Dubai polisi tarafından gözaltına alındı. İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Ian birkaç yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.
Avukat Radha Stirling, basına demecinde, "Dubai'de savcılık, ilk ihbarı kim yaparsa onun tarafını tutma eğilimindedir, bu nedenle eğer birisi ihbar edilme riski altındaysa, hemen asıl mağdur aleyhine şikayette bulunmalıdır. Dubai adaletine aşina olan insanlar, sistemi bu şekilde kendi çıkarları doğrultusunda manipüle ediyor" ifadelerini kullandı. 10 Ocak'ta İskoçya'ya dönmeyi planlayan Ian, şu anda süresiz olarak BAE'de gözaltında bulunuyor.
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