https://sputniknews.com.tr/20240124/secil-erzan-davasinda-yeni-gelisme-bir-is-insanina-takipsizlik-1080008681.html

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Bir iş insanına takipsizlik

Seçil Erzan davasında yeni gelişme: Bir iş insanına takipsizlik

Kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni gelişme yaşandı. Seçil Erzan tarafından banka görevlisi gibi tanıtılan Ali... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T21:47+0300

2024-01-24T21:47+0300

2024-01-24T21:47+0300

türkiye

seçil erzan

dava

dolandırıcılık

banka dolandırıcılığı

fon

mert zeydanlı

ali yörük

savcılık

müşteki

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Şikayetçileri arasında sporcu ve iş insanlarının da bulunduğu, kamuoyunda "yüksek karlı gizli fon" adıyla bilinen dolandırıcılık davasında yeni bir gelişme yaşandı.Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, dava dosyasına giren 4 dakika 39 saniyelik bir ses kaydı, yeni iddiaların ortaya atılmasına neden olmuştu. Davanın müştekilerinden İnci Çeviker, Seçil Erzan’la yaptığı bir telefon görüşmesini kayda almıştı. Telefon görüşmesinde Seçil Erzan, banka görevlisi dediği üçüncü kişiyi hatta bağlayarak İnci Çeviker ile verilecek para konusunda görüşme yaptırttı. Seçil Erzan telefon görüşmesinde, konuşan kişinin, bankanın saklama bölümünde çalışan Ali Böcügöz olduğunu İnci Çeviker’e söyledi. 'Önce Ali Yörük sonra da Mert Zeydanlı denildi'Yapılan bu telefon görüşmesinde banka görevlisi gibi tanıtılan kişinin, önce dosyada şüpheli olarak yargılanan Ali Yörük olduğu iddia edildi. Daha sonra Seçil Erzan verdiği ifadesinde, bu telefon görüşmesinde yer alan kişinin, dosyada müşteki olarak yer alan iş insanı Mert Zeydanlı olduğunu iddia etti. Zeydanlı: Görüşmelerdeki erkek şahıs kesinlikle ben değilimBu iddialar üzerine savcılık ses kaydı ile ilgili ayrı bir soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma kapmasında iş insanı Mert Zeydanlı’nın ifadesi alındı. Mert Zeydanlı ifadesinde, “Bahse konu görüşme kayıtlarını dinledim ve okudum, görüşmelerdeki erkek şahıs kesinlikle ben değilim ben kendimi hiçbir zaman banka çalışanı olarak tanıtmadım. Seçil Erzan isimli şahsın beyanlarına katılmıyorum” dedi. Savcılık tarafından incelenen, 4 dakika 39 saniyelik kayıtta banka görevlisi gibi konuşan kişinin sesi ile iş insanı Mert Zeydanlı’nın sesi karşılaştırıldı. Savcılık tarafından yapılan karşılaştırma ve ses analizlerinin ardından bir rapor hazırladı. 'Zeydanlı'nın sesinin benzerlik göstermediği tespit edilmiştir'Hazırlanan raporda şöyle denildi:Yapılan soruşturmanın ardından savcılık, Seçil Erzan tarafından banka görevlisi gibi tanıtılan Ali Böcügüz’ün iş insanı Mert Zeydanlı olmadığına karar verdi. Eldeki delillerin ardından bu soruşturma kapsamında Mert Zeydanlı hakkında kovuşturmaya yer yok kararı çıktı.Yapılan son duruşmada, Seçil Erzan davasında 21 olan müşteki sayısı; İnci Çeviker’in de dava dosyasına konulmasının ardından 22’ye yükseldi. Ali Böcügöz kim?Telefonda konuşan kişinin Mert Zeydanlı olmadığının ortaya çıkmasının ardından soruşturmada Ali Böcügöz’ün kim olduğu sorusu yeniden gündeme geldi. Soruşturma kapsamında Ali Yörük’ün de ses analizinin yapılacağı belirtildi.Dava dosyasına ilk çıkan raporlar konulduMahkeme dosyasında da yeni bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturmada yer alan şüpheli Seçil Erzan, Nazlı Can ve Hüseyin Kurtuluş’un cep telefonlarının ilk bilirkişi inceleme raporları mahkemenin dosyalarına konuldu.Müşteki İnci Çeviker tarafından alınan 4 dakika 39 saniyelik konuşmanın ses kaydında şu ifadeler yer almıştı:SEÇİL ERZAN: Sesimi mi kaydediyorsun, yapma öyle şeyler Allah aşkına yapma ya, aradım şimdi merak etme, napıyosun İnci.(Ses kaydının bir arabanın içerisinde alındığı değerlendirildiğinden belli bölümlerde dışardan gelen sesler duyulmaktadır.)(Seçil ERZAN telefon ile konuşmaya başlıyor)(Dışarıdan araba sesleri geliyor ve telefon ile biri aranıyor, telefon çalıyor..)(Telefon görüşmesi sonlandırıldı)

https://sputniknews.com.tr/20240124/gizli-fon-davasinda-yeni-bilirkisi-raporu-secil-erzanin-arda-turanla-yeni-mesajlari-dosyaya-girdi-1079968359.html

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seçil erzan, dava, dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, fon, mert zeydanlı, ali yörük, savcılık, müşteki