https://sputniknews.com.tr/20240124/saglik-bakani-kocadan-x-hastaligi-ile-ilgili-aciklama-1079996223.html

Sağlık Bakanı Koca'dan 'X hastalığı' ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan 'X hastalığı' ile ilgili açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün hakkında açıklama yaptığı 'X hastalığı' ile ilgili Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan bir bilgilendirme yaptı. Bakan Koca "Siz rahat... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T16:16+0300

2024-01-24T16:16+0300

2024-01-24T16:16+0300

türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö)

fahrettin koca

soğuk algınlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/01/1b/1053205917_0:130:2001:1255_1920x0_80_0_0_c7fecf975b32dbe153430d2a62a1fc29.jpg

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'X hastalığı' olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" değerlendirmesine yer verdi.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya sağlık örgütü (dsö), fahrettin koca, soğuk algınlığı