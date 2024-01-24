https://sputniknews.com.tr/20240124/saglik-bakani-kocadan-x-hastaligi-ile-ilgili-aciklama-1079996223.html
Sağlık Bakanı Koca'dan 'X hastalığı' ile ilgili açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan 'X hastalığı' ile ilgili açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nün hakkında açıklama yaptığı 'X hastalığı' ile ilgili Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan bir bilgilendirme yaptı. Bakan Koca "Siz rahat... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T16:16+0300
2024-01-24T16:16+0300
2024-01-24T16:16+0300
türkiye
dünya sağlık örgütü (dsö)
fahrettin koca
soğuk algınlığı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor" ifadesini kullandı.Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'X hastalığı' olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" değerlendirmesine yer verdi.
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dünya sağlık örgütü (dsö), fahrettin koca, soğuk algınlığı
dünya sağlık örgütü (dsö), fahrettin koca, soğuk algınlığı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'X hastalığı' ile ilgili açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nün hakkında açıklama yaptığı 'X hastalığı' ile ilgili Sağlık Bakanı Koca sosyal medyadan bir bilgilendirme yaptı. Bakan Koca "Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor" ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'X hastalığı' olarak isimlendirilen olası salgın hastalığa ilişkin, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında, "Farzımuhal hastalık. DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor. Siz rahat olun ve kendinizi soğuk algınlığından koruyun" değerlendirmesine yer verdi.