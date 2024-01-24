https://sputniknews.com.tr/20240124/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-1079986956.html
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım
Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T12:25+0300
2024-01-24T12:25+0300
2024-01-24T12:25+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
mısır
insani yardım
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
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Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 30 tonluk yeni insani yardımın yola çıktığını duyururken, yardım paketinin içerisinde giysi, battaniye, yiyecek, ilaç ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı eklendi.Açıklamada, “Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağı Gazze halkına 30 ton yeni insani yardım Mısır'a doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın Telegram kanalından paylaştığı mesajında, Rus kurtarma ekiplerinin insani yardım kargosunu Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edeceği, oradaki Mısırlı yetkililerin de bu kargoyu Gazze Şeridi halkına yönlendireceği eklendi.Yakın zamanda açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/bm-gazzenin-yuzde-25i-felaket-seviyesinde-aclikla-karsi-karsiya-1079954597.html
israil
gazze
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, insani yardım, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, insani yardım, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım
Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 30 tonluk yeni insani yardımın yola çıktığını duyururken, yardım paketinin içerisinde giysi, battaniye, yiyecek, ilaç ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı eklendi.
Açıklamada, “Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağı Gazze halkına 30 ton yeni insani yardım Mısır'a doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın Telegram kanalından paylaştığı mesajında, Rus kurtarma ekiplerinin insani yardım kargosunu Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edeceği, oradaki Mısırlı yetkililerin de bu kargoyu Gazze Şeridi halkına yönlendireceği eklendi.
Yakın zamanda açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden
her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirmişti.