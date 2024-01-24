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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusyadan-gazzeye-yeni-insani-yardim-1079986956.html
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım
Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım
Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T12:25+0300
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israil- filistin çatışması
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mısır
insani yardım
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
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Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 30 tonluk yeni insani yardımın yola çıktığını duyururken, yardım paketinin içerisinde giysi, battaniye, yiyecek, ilaç ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı eklendi.Açıklamada, “Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağı Gazze halkına 30 ton yeni insani yardım Mısır'a doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.Bakanlığın Telegram kanalından paylaştığı mesajında, Rus kurtarma ekiplerinin insani yardım kargosunu Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edeceği, oradaki Mısırlı yetkililerin de bu kargoyu Gazze Şeridi halkına yönlendireceği eklendi.Yakın zamanda açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240123/bm-gazzenin-yuzde-25i-felaket-seviyesinde-aclikla-karsi-karsiya-1079954597.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, insani yardım, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, mısır, insani yardım, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

Rusya’dan Gazze’ye yeni insani yardım

12:25 24.01.2024
© Rusya Acil Durumlar BakanlığıRusya Acil Durumlar Bakanlığı nakliye uçağı Il-76
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı nakliye uçağı Il-76 - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Rusya Acil Durumlar Bakanlığı
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Rusya, 7 Ekim’den bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan sakinlere yardım eli uzatmaya devam ediyor.
Acil Durumlar Bakanlığı, Gazze Şeridi'ndeki halk için 30 tonluk yeni insani yardımın yola çıktığını duyururken, yardım paketinin içerisinde giysi, battaniye, yiyecek, ilaç ve diğer kişisel temizlik malzemelerinin yer aldığı eklendi.
Açıklamada, “Bakanlığa ait Il-76 nakliye uçağı Gazze halkına 30 ton yeni insani yardım Mısır'a doğru yola çıktı” ifadelerine yer verildi.
Bakanlığın Telegram kanalından paylaştığı mesajında, Rus kurtarma ekiplerinin insani yardım kargosunu Mısır Kızılayı temsilcilerine teslim edeceği, oradaki Mısırlı yetkililerin de bu kargoyu Gazze Şeridi halkına yönlendireceği eklendi.
Yakın zamanda açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyindeki bölgelere giden her 4 insani yardım misyonundan 3'üne erişimin İsrail güçlerince engellendiğini bildirmişti.
İsrail Gazze saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
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