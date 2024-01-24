https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakani-lavrov-gazzede-salgin-riski-hizla-artiyor--1079970887.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze'de salgın riski hızla artıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze'de salgın riski hızla artıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze Şeridi'nde onbinlerce ishal, akut solunum yolu hastalıkları, uyuz, deri döküntüleri ve diğer hastalık vakalarının... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T01:52+0300

2024-01-24T01:52+0300

2024-01-24T01:52+0300

israil- filistin çatışması

rusya

bm güvenlik konseyi

gazze şeridi

gazze

israil

israil-filistin

kanalizasyon

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BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde salgın riskinin keskin bir şekilde arttığını, kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini ve tarım arazilerinin bir kısmının hiçbir zaman eski haline getirilemeyeceğini söyledi.Lavrov, “Bombalama sonucunda toprak, yeraltı suyu, kıyı deniz suyu alanı ve atmosfer, kulağa ne kadar korkunç gelse de tahrip olmuş mühimmatlar, kimyasallar, evsel atıklar ve kanalizasyon suları ile oluşan kalın tabakayla benzeri görülmemiş düzeyde kirlenmiş durumda” dedi.Doğal içme suyu kaynaklarının yok olduğuna vurgu yapan Lavrov, “Kanalizasyon altyapısı neredeyse tamamen yok edildi ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 22'sinin hiçbir zaman eski haline getirilmeyeceği belirtiliyor” diye konuştu.Onbinlerce ishal, akut solunum yolu hastalıkları, uyuz, deri döküntüleri ve diğer hastalık vakalarının kaydedildiğini belirten Lavrov, “Salgın riski hızla artıyor" dedi.'Filistinlilerin Gazze’den zorla tehcir edilmesi kabul edilemez'Lavrov, Filistinlilerin Gazze'den zorla tehcir edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.Rus bakan “Tüm Filistinlilerin daimi ikamet yerlerinden zorla tehcir edilmesi gibi iğrenç fikirlerin olması özellikle endişe vericidir. Böyle bir senaryo kabul edilemez ve hiçbir koşulda uygulanmamalıdır” ifadelerini kullandı.'ABD, BM'nin Gazze’de akan kanı durdurmaya yönelik tüm çabalarını engelliyor'ABD'nin BM'nin Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmaya yönelik tüm çabalarını engellediğini ve Washington'un Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasına tam onay verdiğine vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:Rusya, Filistinlilerin birlik olmasını ve iç çekişmeleri bırakmasını umuyorLavrov, Rusya'nın Filistinlilerin birlik olmasını ve iç çatışmaları bırakmalarını umduğunu belirterek, “Öncelikli olan, Filistin halkının kendi sağlam iradesi. Devlet olma şansından mahrum kalan Filistinliler, bu sorunun nihai olarak çözülmesini hak ediyor. Bunun ilk ve temel şartı, Filistin ulusunun birliğidir. Filistinli kardeşlerimizin stratejik bilgelik göstererek ulus inşasını engelleyen tüm konjonktürel anlayışları ve yıkıcı iç çekişmeleri terk edeceklerine inanıyoruz. Gelecekteki devletlerinin nasıl olacağına, onu kimin yöneteceğine ve nasıl yöneteceğine kendileri karar vermeliler, Sanırım, Batılı meslektaşlarımız buna demokrasi diyorlar” dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/disisleri-bakani-hakan-fidan-bmgkda-konusma-yapiyor-1079969959.html

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rusya, bm güvenlik konseyi, gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, kanalizasyon