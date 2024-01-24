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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/rusya-disisleri-bakani-lavrov-gazzede-salgin-riski-hizla-artiyor--1079970887.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze'de salgın riski hızla artıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze'de salgın riski hızla artıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze Şeridi'nde onbinlerce ishal, akut solunum yolu hastalıkları, uyuz, deri döküntüleri ve diğer hastalık vakalarının... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T01:52+0300
2024-01-24T01:52+0300
israil- filistin çatışması
rusya
bm güvenlik konseyi
gazze şeridi
gazze
israil
israil-filistin
kanalizasyon
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BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde salgın riskinin keskin bir şekilde arttığını, kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini ve tarım arazilerinin bir kısmının hiçbir zaman eski haline getirilemeyeceğini söyledi.Lavrov, “Bombalama sonucunda toprak, yeraltı suyu, kıyı deniz suyu alanı ve atmosfer, kulağa ne kadar korkunç gelse de tahrip olmuş mühimmatlar, kimyasallar, evsel atıklar ve kanalizasyon suları ile oluşan kalın tabakayla benzeri görülmemiş düzeyde kirlenmiş durumda” dedi.Doğal içme suyu kaynaklarının yok olduğuna vurgu yapan Lavrov, “Kanalizasyon altyapısı neredeyse tamamen yok edildi ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 22'sinin hiçbir zaman eski haline getirilmeyeceği belirtiliyor” diye konuştu.Onbinlerce ishal, akut solunum yolu hastalıkları, uyuz, deri döküntüleri ve diğer hastalık vakalarının kaydedildiğini belirten Lavrov, “Salgın riski hızla artıyor" dedi.'Filistinlilerin Gazze’den zorla tehcir edilmesi kabul edilemez'Lavrov, Filistinlilerin Gazze'den zorla tehcir edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.Rus bakan “Tüm Filistinlilerin daimi ikamet yerlerinden zorla tehcir edilmesi gibi iğrenç fikirlerin olması özellikle endişe vericidir. Böyle bir senaryo kabul edilemez ve hiçbir koşulda uygulanmamalıdır” ifadelerini kullandı.'ABD, BM'nin Gazze’de akan kanı durdurmaya yönelik tüm çabalarını engelliyor'ABD'nin BM'nin Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmaya yönelik tüm çabalarını engellediğini ve Washington'un Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasına tam onay verdiğine vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:Rusya, Filistinlilerin birlik olmasını ve iç çekişmeleri bırakmasını umuyorLavrov, Rusya'nın Filistinlilerin birlik olmasını ve iç çatışmaları bırakmalarını umduğunu belirterek, “Öncelikli olan, Filistin halkının kendi sağlam iradesi. Devlet olma şansından mahrum kalan Filistinliler, bu sorunun nihai olarak çözülmesini hak ediyor. Bunun ilk ve temel şartı, Filistin ulusunun birliğidir. Filistinli kardeşlerimizin stratejik bilgelik göstererek ulus inşasını engelleyen tüm konjonktürel anlayışları ve yıkıcı iç çekişmeleri terk edeceklerine inanıyoruz. Gelecekteki devletlerinin nasıl olacağına, onu kimin yöneteceğine ve nasıl yöneteceğine kendileri karar vermeliler, Sanırım, Batılı meslektaşlarımız buna demokrasi diyorlar” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240124/disisleri-bakani-hakan-fidan-bmgkda-konusma-yapiyor-1079969959.html
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rusya, bm güvenlik konseyi, gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, kanalizasyon
rusya, bm güvenlik konseyi, gazze şeridi, gazze, israil, israil-filistin, kanalizasyon

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze'de salgın riski hızla artıyor

01:52 24.01.2024
© Sputnik / МИД РФ / Multimedya arşivine gidin Sergey Lavrov
 Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© Sputnik / МИД РФ
/
Multimedya arşivine gidin
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze Şeridi'nde onbinlerce ishal, akut solunum yolu hastalıkları, uyuz, deri döküntüleri ve diğer hastalık vakalarının kaydedildiğini ifade ederek, salgın riskinin hızla arttığını belirtti.
BM Güvenlik Konseyi'nin Filistin konulu toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Gazze Şeridi'nde salgın riskinin keskin bir şekilde arttığını, kanalizasyon sisteminin tahrip edildiğini ve tarım arazilerinin bir kısmının hiçbir zaman eski haline getirilemeyeceğini söyledi.
Lavrov, “Bombalama sonucunda toprak, yeraltı suyu, kıyı deniz suyu alanı ve atmosfer, kulağa ne kadar korkunç gelse de tahrip olmuş mühimmatlar, kimyasallar, evsel atıklar ve kanalizasyon suları ile oluşan kalın tabakayla benzeri görülmemiş düzeyde kirlenmiş durumda” dedi.
Doğal içme suyu kaynaklarının yok olduğuna vurgu yapan Lavrov, “Kanalizasyon altyapısı neredeyse tamamen yok edildi ve Gazze'deki tarım arazilerinin yüzde 22'sinin hiçbir zaman eski haline getirilmeyeceği belirtiliyor” diye konuştu.
Onbinlerce ishal, akut solunum yolu hastalıkları, uyuz, deri döküntüleri ve diğer hastalık vakalarının kaydedildiğini belirten Lavrov, “Salgın riski hızla artıyor" dedi.

'Filistinlilerin Gazze’den zorla tehcir edilmesi kabul edilemez'

Lavrov, Filistinlilerin Gazze'den zorla tehcir edilmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.
Rus bakan “Tüm Filistinlilerin daimi ikamet yerlerinden zorla tehcir edilmesi gibi iğrenç fikirlerin olması özellikle endişe vericidir. Böyle bir senaryo kabul edilemez ve hiçbir koşulda uygulanmamalıdır” ifadelerini kullandı.

'ABD, BM'nin Gazze’de akan kanı durdurmaya yönelik tüm çabalarını engelliyor'

ABD'nin BM'nin Gazze Şeridi'nde akan kanı durdurmaya yönelik tüm çabalarını engellediğini ve Washington'un Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasına tam onay verdiğine vurgu yapan Lavrov, şöyle devam etti:
“Sadece büyük siyaset aklı değil, evrensel ahlak da bizden Filistin'de ateşkesi sağlama ve insanların acılarını durdurmak için acil önlemler almamızı talep ediyor. Aynı şekilde Ortadoğu'nun diğer bölgelerindeki durumun daha da istikrarsızlaşmasını önlemek için de adımlar atılması gerekiyor. Şu ana kadar konseyimiz, bu vahim tehdide gerekli yanıtı veremedi. Nedeni, ABD'nin, işgal altındaki topraklarda akan kanı durdurmaya yönelik tüm girişimleri engelleyen tutumunda yatıyor. Washington'un Filistinlilerin toplu olarak cezalandırılmasına tam onay verdiği açık.”

Rusya, Filistinlilerin birlik olmasını ve iç çekişmeleri bırakmasını umuyor

Lavrov, Rusya'nın Filistinlilerin birlik olmasını ve iç çatışmaları bırakmalarını umduğunu belirterek, “Öncelikli olan, Filistin halkının kendi sağlam iradesi. Devlet olma şansından mahrum kalan Filistinliler, bu sorunun nihai olarak çözülmesini hak ediyor. Bunun ilk ve temel şartı, Filistin ulusunun birliğidir. Filistinli kardeşlerimizin stratejik bilgelik göstererek ulus inşasını engelleyen tüm konjonktürel anlayışları ve yıkıcı iç çekişmeleri terk edeceklerine inanıyoruz. Gelecekteki devletlerinin nasıl olacağına, onu kimin yöneteceğine ve nasıl yöneteceğine kendileri karar vermeliler, Sanırım, Batılı meslektaşlarımız buna demokrasi diyorlar” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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