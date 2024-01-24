https://sputniknews.com.tr/20240124/misir-cumhurbaskani-sisiden-israile-yanit-yardimlari-engellemiyoruz-refah-kapisi-tamamen-acik-1079997061.html
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e yanıt: 'Yardımları engellemiyoruz, Refah Kapısı tamamen açık'
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e yanıt: 'Yardımları engellemiyoruz, Refah Kapısı tamamen açık'
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptığı açıklamada, Refah Kapısı'nın haftanın her günü, 24 saat açık olduğunu belirtti. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T16:29+0300
2024-01-24T16:29+0300
2024-01-24T16:30+0300
israil- filistin çatışması
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Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 72. Polis Günü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yardım girmemesinin sebebinin Mısır olmadığını belirterek, İsrail tarafının bölge sakinlerine uyguladığı baskı araçlarından biri olan Gazze Şeridi'ne girişi engelleyenin İsrail'in aldığı tedbirler olduğunu vurguladı.Sisi, Gazze Şeridi'nin ablukaya alınmasının ve açlığın sebebinin Mısır olamayacağının altını çizdi.Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS) Başkanı Diaa Rashwan, Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail savunma ekibinin, ülkesinin Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından Gazze Şeridi'ne insani yardım ve yardım malzemesi girişini engellemekten sorumlu olduğu yönündeki 'iddiaları' reddetmişti.Rashwan yaptığı resmi açıklamada, İsrail'in iddialarının yanlışlığının birkaç noktada açık olduğunu, bunlardan ilkinin 'Başbakan, Savunma Bakanı ve Enerji Bakanı başta olmak üzere tüm İsrailli yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Gazze Şeridi'ne başta yakıt olmak üzere yardım girişine izin vermeyeceklerini, zira bunun devletlerinin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşın bir parçası olduğunu onlarca kez teyit etmeleri' olduğunu belirtti.Rashwan, "Mısır'ın egemenliğinin Refah Sınır Kapısı'nın sadece Mısır tarafını kapsadığı, Gazze'deki diğer tarafının ise işgalin fiili otoritesi altında olduğu, yardımların Mısır tarafından Gazze'yi İsrail topraklarına bağlayan Kerem Şalom Sınır Kapısı girişlerinin Gazze'ye girmesine izin verilmeden önce İsrail ordusu tarafından denetlenmesinden de anlaşılacağı üzere çok iyi bilinmektedir" dedi.Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı açıklamalarında şu sözlere yer vermişti:
https://sputniknews.com.tr/20240124/israil-gazze-seridinin-guneyindeki-500-binden-fazla-sivilden-bolgeyi-terk-etmesini-istedi-1079984457.html
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mısır, sisi, abdülfettah es sisi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, refah sınır kapısı, israil
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'den İsrail'e yanıt: 'Yardımları engellemiyoruz, Refah Kapısı tamamen açık'
16:29 24.01.2024 (güncellendi: 16:30 24.01.2024)
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi yaptığı açıklamada, Refah Kapısı'nın haftanın her günü, 24 saat açık olduğunu belirtti.
Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, 72. Polis Günü kutlamaları sırasında yaptığı konuşmada, Gazze'ye yardım girmemesinin sebebinin Mısır olmadığını belirterek, İsrail tarafının bölge sakinlerine uyguladığı baskı araçlarından biri olan Gazze Şeridi'ne girişi engelleyenin İsrail'in aldığı tedbirler olduğunu vurguladı.
Sisi, Gazze Şeridi'nin ablukaya alınmasının ve açlığın sebebinin Mısır olamayacağının altını çizdi.
Mısır Devlet Enformasyon Servisi (SIS) Başkanı Diaa Rashwan, Cuma günü Uluslararası Adalet Divanı önünde İsrail savunma ekibinin, ülkesinin Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafından Gazze Şeridi'ne insani yardım ve yardım malzemesi girişini engellemekten sorumlu olduğu yönündeki 'iddiaları' reddetmişti.
Rashwan yaptığı resmi açıklamada, İsrail'in iddialarının yanlışlığının birkaç noktada açık olduğunu, bunlardan ilkinin 'Başbakan, Savunma Bakanı ve Enerji Bakanı başta olmak üzere tüm İsrailli yetkililerin Gazze'ye yönelik saldırının başlangıcından bu yana kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda Gazze Şeridi'ne başta yakıt olmak üzere yardım girişine izin vermeyeceklerini, zira bunun devletlerinin Gazze Şeridi'ne karşı yürüttüğü savaşın bir parçası olduğunu onlarca kez teyit etmeleri' olduğunu belirtti.
Rashwan, "Mısır'ın egemenliğinin Refah Sınır Kapısı'nın sadece Mısır tarafını kapsadığı, Gazze'deki diğer tarafının ise işgalin fiili otoritesi altında olduğu, yardımların Mısır tarafından Gazze'yi İsrail topraklarına bağlayan Kerem Şalom Sınır Kapısı girişlerinin Gazze'ye girmesine izin verilmeden önce İsrail ordusu tarafından denetlenmesinden de anlaşılacağı üzere çok iyi bilinmektedir" dedi.
Mısır Devlet Enformasyon Servisi Başkanı açıklamalarında şu sözlere yer vermişti:
Uluslararası hukuka göre savaş suçu ve soykırım sayılmayan tüm bu açıklamalardan sonra ve işgal devleti kendisini Uluslararası Adalet Divanı önünde bu suçların belgelenmiş kanıtlarıyla suçlanırken bulduğunda, mahkeme tarafından muhtemel kınamasından kaçmak için Mısır'a suçlamalar yöneltmeye başvurdu.