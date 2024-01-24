https://sputniknews.com.tr/20240124/karadeniz-uzerinden-soguk-hava-dalgasi-geliyor-hafta-sonu-istanbul-dahil-bircok-il-icin-kar-uyarisi-1079976947.html

Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor: Hafta sonu İstanbul dahil 36 il için kar uyarısı

Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor: Hafta sonu İstanbul dahil 36 il için kar uyarısı

Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Marmara’nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz’de ise kar yağışı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T09:35+0300

2024-01-24T09:35+0300

2024-01-24T09:38+0300

yaşam

kar

hava durumu

istanbul

istanbul hava durumu

kar yağışı

meteoroloji

karadeniz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077544505_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f6bf5d4a8342780ab09e5877c105715f.jpg

Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.Pazar günü 36 ilde kar bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.4 il için sarı kodlu uyarıBugün Hakkari, Siirt, şırnak ve Van için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.Ülkenin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240122/meteorolojiden-23-il-icin-sari-kodlu-uyari-hangi-illerde-kar-etkili-olacak-1079890029.html

istanbul

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar, hava durumu, istanbul, istanbul hava durumu, kar yağışı, meteoroloji, karadeniz