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Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor: Hafta sonu İstanbul dahil 36 il için kar uyarısı
Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor: Hafta sonu İstanbul dahil 36 il için kar uyarısı
Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Marmara’nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz’de ise kar yağışı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T09:35+0300
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Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.Pazar günü 36 ilde kar bekleniyorMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.4 il için sarı kodlu uyarıBugün Hakkari, Siirt, şırnak ve Van için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.Ülkenin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
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kar, hava durumu, istanbul, istanbul hava durumu, kar yağışı, meteoroloji, karadeniz
kar, hava durumu, istanbul, istanbul hava durumu, kar yağışı, meteoroloji, karadeniz

Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası geliyor: Hafta sonu İstanbul dahil 36 il için kar uyarısı

09:35 24.01.2024 (güncellendi: 09:38 24.01.2024)
© AA / İbrahim Halil Aktürkİstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı
İstanbul'un birçok bölgesinde kar başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA / İbrahim Halil Aktürk
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Karadeniz üzerinden gelen yeni soğuk ve yağışlı hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Marmara’nın doğusunda yağmur, Batı Karadeniz’de ise kar yağışı bekleniyor. Hafta sonu ise İstanbul dahil birçok ilde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı bekleniyor.
Türkiye, perşembe gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelen yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Şahin Şahbaz, haftalık hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurdu son günlerde etkileyen yağışlı sistemin, Türkiye’nin güneydoğusuna doğru hareket ettiğini belirten Şahbaz, “Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun büyük bir kesiminde yarın da yağışlar devam edecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’da genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güneydoğu Anadolu’da ise yağmur şeklinde görülecek. Doğu Karadeniz’in kıyı kesiminde ise yine yağmur şeklinde yağışların devam etmesini bekliyoruz.” diye konuştu.
Şahbaz, hava sıcaklığının hafta boyunca ülke genelinde mevsim normalleri civarında, yer yer de altında seyredeceğini söyledi.

Pazar günü 36 ilde kar bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık hava tahmin raporuna göre Perşembe'den itibaren gelen yağışlı havanın Pazar günü yurdun büyük bölümünde kar yağışına dönüşeceği görülüyor. Pazar günü 36 ilde kar yağışı bekleniyor.

4 il için sarı kodlu uyarı

Bugün Hakkari, Siirt, şırnak ve Van için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.
Ülkenin doğu kesimlerinin çok bulutlu, Giresun ve Trabzon'un kıyı kesimleri ve Batman çevreleri ile Siirt ve Şırnak'ın batısı yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Şırnak ve Siirt'in doğusu, Van'ın güneyi ile Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
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Meteoroloji'den 23 il için sarı kodlu uyarı: Hangi illerde kar etkili olacak?
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