https://sputniknews.com.tr/20240124/irak-ve-suriyedeki-3-abd-ussune-saldiri-1080012600.html
Irak ve Suriye’deki 3 ABD üssüne saldırı
Irak ve Suriye’deki 3 ABD üssüne saldırı
Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T23:44+0300
2024-01-24T23:44+0300
2024-01-24T23:44+0300
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Irak İslami Direnişi, Irak’ın batısındaki Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı’ndaki ve Suriye’deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.Irak İslami Direnişi, 'saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlediğini' vurguladı.ABD, Irak’taki 3 noktaya saldırı düzenlemiştiABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240119/pentagon-irak-ve-suriyede-abd-guclerine-yonelik-toplam-140-saldiri-gerceklestirildi-1079806592.html
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ortadoğu, abd, abd, irak islami direnişi, suriye, irak, irak, siha, silahlı iha (siha), füze
ortadoğu, abd, abd, irak islami direnişi, suriye, irak, irak, siha, silahlı iha (siha), füze
Irak ve Suriye’deki 3 ABD üssüne saldırı
Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye’de ABD askerlerinin bulunduğu 3 üsse SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Irak İslami Direnişi, Irak’ın batısındaki Anbar’daki Ayn el-Esed Askeri Hava Üssü ile Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentindeki Erbil Havalimanı’ndaki ve Suriye’deki Conoco petrol sahasındaki ABD üslerine SİHA ve füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu.
Irak İslami Direnişi, 'saldırıların Siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara yanıt olarak düzenlediğini' vurguladı.
ABD, Irak’taki 3 noktaya saldırı düzenlemişti
ABD Savunma Bakanı Lloyd J. Austin yaptığı açıklamada, Irak ve Suriye'de ABD güçlerine yönelik saldırılara karşılık olarak ABD Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Irak'ta İran destekli Şii Haşdi Şabi güçlerinin çatısı altında bulunan Kataib Hizbullah'a (Hizbullah Tugayları) ve İran'a bağlı diğer grupların kullandığı 3 tesise saldırı gerçekleştirildiğini duyurmuştu.
Irak tarafından yapılan açıklamada, ABD saldırılarında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.