İlber Ortaylı göçmen iddialarını yalanladı: 'Nereden çıktı bu laflar'

"Sayın Başbakan’la politik içerikli konuşmadık. O günün gündemi ve ortamı da değildi zaten. Ben Sayın Başbakan’ın gayet nazik olduğunu, Hanımefendi’nin tavırlarındaki nezaketi vurguladım. ‘Vay efendim sen faşisti övdün’ gibi tepkiler ciddi değildir ve Türk toplumunun zarafet ve ananeleri ile bağdaşmaz. Mesele Başbakan Hanımefendi’nin parti programı değil; ayrıca Avrupa’nın diğer yöneticilerinin Sayın Meloni’den daha liberal ve demokrat olduğunu size kim söyledi? Nerede bulunuyor öyleleri?"