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İlber Ortaylı göçmen iddialarını yalanladı: 'Nereden çıktı bu laflar'
İlber Ortaylı göçmen iddialarını yalanladı: 'Nereden çıktı bu laflar'
Prof. Dr. Ortaylı, “Başbakan Meloni ile ne göçmenleri ne politikayı konuştuk. Sosyal medyada konuşulanlar anlaşılır gibi değil” diyerek kasıtlı çarpıtmalara... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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İtalya Başbakanı Meloni ile Kapalıçarşı gezisinin ardından açıklamaları sosyal medyada gündem olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’e konuştu. Ortaylı, “Başbakan Meloni ile ne göçmenleri ne politikayı konuştuk. Sosyal medyada konuşulanlar anlaşılır gibi değil” diyerek kasıtlı çarpıtmalara tepki gösterdi.Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’da Kapalıçarşı gezisine de eşlik ettiği İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi: 'Politika konuşmadık''Irkçı sözleri eleştiriyorum'
https://sputniknews.com.tr/20240122/italya-basbakani-meloniyi-kapalicarsida-gezdiren-ilber-ortayli-son-derece-sempatik-ve-mutevazi-1079906311.html
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ilber ortaylı, giorgia meloni, göçmen, italya, irkçı
ilber ortaylı, giorgia meloni, göçmen, italya, irkçı

İlber Ortaylı göçmen iddialarını yalanladı: 'Nereden çıktı bu laflar'

10:01 24.01.2024 (güncellendi: 10:02 24.01.2024)
© AAİlber Ortaylı
İlber Ortaylı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
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Prof. Dr. Ortaylı, “Başbakan Meloni ile ne göçmenleri ne politikayı konuştuk. Sosyal medyada konuşulanlar anlaşılır gibi değil” diyerek kasıtlı çarpıtmalara tepki gösterdi.
İtalya Başbakanı Meloni ile Kapalıçarşı gezisinin ardından açıklamaları sosyal medyada gündem olan Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet’e konuştu. Ortaylı, “Başbakan Meloni ile ne göçmenleri ne politikayı konuştuk. Sosyal medyada konuşulanlar anlaşılır gibi değil” diyerek kasıtlı çarpıtmalara tepki gösterdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’da Kapalıçarşı gezisine de eşlik ettiği İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüşmesine ilişkin şunları söyledi:
“Bu konuşulanlar, sosyal medyada yayılanlar anlaşılır gibi değil. O gün, Kapalıçarşı gezisinde İtalya Başbakanı Sayın Meloni ile göçmenlerle ilgili bir şey konuşmadık. ‘Bizdeki Afrikalılar size gelecek, aman hazır olun’ gibi bir söz söylemedi. Bu konu Türkiye’de nereden çıktı? Yabancı basındaki bazı ifadeler naklediliyor. Bunların Türkiye’de bu kadar etki yaratması korkutucu. Tahkik etmeden bilgiler yayılıyor ve kullanılıyor.

'Politika konuşmadık'

"Sayın Başbakan’la politik içerikli konuşmadık. O günün gündemi ve ortamı da değildi zaten. Ben Sayın Başbakan’ın gayet nazik olduğunu, Hanımefendi’nin tavırlarındaki nezaketi vurguladım. ‘Vay efendim sen faşisti övdün’ gibi tepkiler ciddi değildir ve Türk toplumunun zarafet ve ananeleri ile bağdaşmaz. Mesele Başbakan Hanımefendi’nin parti programı değil; ayrıca Avrupa’nın diğer yöneticilerinin Sayın Meloni’den daha liberal ve demokrat olduğunu size kim söyledi? Nerede bulunuyor öyleleri?"

'Irkçı sözleri eleştiriyorum'

Son televizyon görüşmemde anlattıklarım için yazılanlar da hoş değil; ben orada göçmenlere yönelik ırkçı sözleri eleştiriyorum. ‘Aman göçmenler geliyor, bari şunlar gelmesin’ demiyorum. ‘Zaten bizde yeterince var’ diyorum. ‘Eğer birileri gelecekse Orta Asya’dan, Türkistan’dan gelsin’ diyorum. Türk vatandaşlığının parayla verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Bizde göç ve vatandaşlık Türk milletinin çektiği sıkıntılar dolayısıyla ulaşılan bir makamdır, imparatorluk kaybettik, oradaki azınlıklarımıza has bir imtiyazdır. Bu sözü ben demiyorum, derin bilgili kozmopolit kültür almış, dünyayı tanıyan merhum Büyükelçimiz Zeki Kuneralp Bey hatıratında ifade ediyor; ‘Türklük bir imtiyaz ve zor bir derecedir’.
İtalya Başbakanı Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
YAŞAM
İtalya Başbakanı Meloni'yi Kapalıçarşı’da gezdiren İlber Ortaylı: 'Son derece sempatik ve mütevazı'
22 Ocak, 13:21
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