Eve zorla girip saldırdı: Kız çocuğu hayatını kaybetti, anne ağır yaralı
21:29 24.01.2024 (güncellendi: 21:30 24.01.2024)
© İHA / MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ-AW126965Zorla girdiği evde 12 yaşındaki kızı öldürdü, kızın annesini ağır yaraladı
© İHA / MUSTAFA İÇ - SİNAN YENİÇERİ-AW126965
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İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir eve zorla giren şahıs, 34 yaşındaki kadını ve kızını bıçakla yaraladı. Olayda 12 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Karabağlar ilçesinde müstakil bir evin demir kapısının camını kırarak zorla içeri giren şahıs 34 yaşındaki Suzan Ediz'i bıçaklayarak yaraladı.
Kadının 12 yaşındaki kızı Behiye Ediz ise yardım çığlığı attı. Bu esnada kıza yönelen şahıs, elindeki bıçakla Behiye Ediz’i de yaraladı.
Şüphelinin kaçmasının ardından anne-kız, yardım istemek için sokağa çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemelerde olayın şüphelisinin Suriye uyruklu 30 yaşındaki L.M. olduğunu belirledi.
L.M. Buca ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.
Sağlık ekiplerince yapılan müdahaleye rağmen 12 yaşındaki kız çocuğu olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağır yaralanan anne İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri yaptığı incelemelerde olayın şüphelisinin Suriye uyruklu 30 yaşındaki L.M. olduğunu belirledi.
L.M. Buca ilçesinde saklandığı evde gözaltına alındı.