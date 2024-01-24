Denizcilik Genel Müdürlüğü: 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı

Türkiye
SON DAKİKA | Akşener duyurdu: İYİ Parti İstanbul ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarını açıkladı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te: Onaylanacak mı?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bütün büyükşehirlerde memurlara bu ayrıcalık tanınacak'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Futbolda yayın ihalesi krizi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:11
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kira tespiti ve uyarlama davaları
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240124/denizcilik-genel-mudurlugu-16-turk-murettebatin-bulundugu-gemi-batti-1079979152.html
Denizcilik Genel Müdürlüğü: 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı
Denizcilik Genel Müdürlüğü: 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T10:06+0300
2024-01-24T11:08+0300
türkiye
gemi
mürettebat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077560685_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_ba3334291edb3e710561a2641f419088.jpg
Şangay açıklarında 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı.Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpıştığını belirtti.Genel müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca "Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk olmak üzere 21 denizcinin çarpan gemidekiler tarafından kurtarıldığı açıklandı. Açıklamada denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi" ifadelerine yer verildi.'Sağlık durumları iyi'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Şangay açıklarında batan Marshall bayraklı gemideki 16 Türk mürettebatın tahliyesi için Çin makamlarıyla koordinasyonun sağlandığını bildirdi.Genel Müdürlük, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Genel Müdürlüğün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince Şangay Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, Marshall bayraklı Omega gemisinin Mirabella isimli gemiyle Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikasıyla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı belirtilerek, "Geminin üçüncü kaptanıyla görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/milgemde-4-yeni-gemi-icin-karar-alindi-toplamda-12-gemi-insa-edilmis-olacak-1079318757.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/13/1077560685_100:0:748:486_1920x0_80_0_0_1c488c9c3d314732e03d17766ecfbbe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gemi, mürettebat
gemi, mürettebat

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı

10:06 24.01.2024 (güncellendi: 11:08 24.01.2024)
© AADenizcilik Genel Müdürlüğü
Denizcilik Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
Abone ol
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk olmak üzere 21 denizcinin çarpan gemidekiler tarafından kurtarıldığı açıklandı. Açıklamada denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Şangay açıklarında 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpıştığını belirtti.
Genel müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca "Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk olmak üzere 21 denizcinin çarpan gemidekiler tarafından kurtarıldığı açıklandı. Açıklamada denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi" ifadelerine yer verildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığında, MİLGEM Projesi'nin 5'inci gemisi İstanbul (F-515) Fırkateyni'nin Denize İniş ve Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 3'üncü Gemi İlk Kaynak törenlerine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
SAVUNMA
MİLGEM’de 4 yeni gemi için karar alındı: Toplamda 12 gemi inşa edilmiş olacak
4 Ocak, 11:48

'Sağlık durumları iyi'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Şangay açıklarında batan Marshall bayraklı gemideki 16 Türk mürettebatın tahliyesi için Çin makamlarıyla koordinasyonun sağlandığını bildirdi.
Genel Müdürlük, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımda, Genel Müdürlüğün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince Şangay Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, Marshall bayraklı Omega gemisinin Mirabella isimli gemiyle Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikasıyla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı belirtilerek, "Geminin üçüncü kaptanıyla görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала