https://sputniknews.com.tr/20240124/denizcilik-genel-mudurlugu-16-turk-murettebatin-bulundugu-gemi-batti-1079979152.html

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı

Denizcilik Genel Müdürlüğü: 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpışma sonucu battığı, can filikası ile gemiyi... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T10:06+0300

2024-01-24T10:06+0300

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türkiye

gemi

mürettebat

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Şangay açıklarında 16 Türk mürettebatın bulunduğu gemi battı.Denizcilik Genel Müdürlüğü, Marshall bayraklı "OMEGA" gemisinin "MIRABELLA" isimli gemi ile Şangay açıklarında çarpıştığını belirtti.Genel müdürlükten yapılan açıklamada ayrıca "Can filikası ile gemiyi terk eden 16'sı Türk olmak üzere 21 denizcinin çarpan gemidekiler tarafından kurtarıldığı açıklandı. Açıklamada denizcilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi" ifadelerine yer verildi.'Sağlık durumları iyi'Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, Şangay açıklarında batan Marshall bayraklı gemideki 16 Türk mürettebatın tahliyesi için Çin makamlarıyla koordinasyonun sağlandığını bildirdi.Genel Müdürlük, sosyal medya platformu X'ten konuya ilişkin paylaşımda bulundu.Paylaşımda, Genel Müdürlüğün Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezince Şangay Deniz Kurtarma ve Koordinasyon Merkezi ile yapılan görüşmede, Marshall bayraklı Omega gemisinin Mirabella isimli gemiyle Şangay açıklarında çatışma sonucu battığı, can filikasıyla gemiyi terk eden 16'sı Türk 21 denizcinin çatan gemi tarafından denizden alındığı belirtilerek, "Geminin üçüncü kaptanıyla görüşme sağlanmış olup sağlık durumları iyi olan denizcilerin gemiden tahliyesi için Dışişleri Bakanlığı'mız ve Çin ile koordine sağlanmaktadır. Geçmiş olsun." ifadesi kullanıldı.

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