https://sputniknews.com.tr/20240124/cumhurbaskani-karari-ile-iki-fakulte-kuruldu-bir-yuksekokul-ve-fakulte-kapatildi-1079972400.html
Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T02:56+0300
2024-01-24T02:56+0300
2024-01-24T02:56+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
cumhurbaşkanı kararı
resmi gazete
eğitim fakülteleri
fırat üniversitesi
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230531/resmi-gazetede-yayinlandi-recep-tayyip-erdogan-vakfi-kuruldu-1071822067.html
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cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, eğitim fakülteleri, fırat üniversitesi, recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, eğitim fakülteleri, fırat üniversitesi, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı
Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.