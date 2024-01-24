https://sputniknews.com.tr/20240124/cumhurbaskani-karari-ile-iki-fakulte-kuruldu-bir-yuksekokul-ve-fakulte-kapatildi-1079972400.html

Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile iki fakülte kuruldu, bir yüksekokul ve fakülte kapatıldı

Bazı fakültelerin kurulması ile fakülte ve yüksekokulun kapatılması, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adının... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T02:56+0300

2024-01-24T02:56+0300

2024-01-24T02:56+0300

türkiye

cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı kararı

resmi gazete

eğitim fakülteleri

fırat üniversitesi

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Fırat Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesinin adı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildi.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Harran Üniversitesine bağlı Turizm Fakültesi kuruldu.Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı Aydın İktisat Fakültesi ile Harran Üniversitesine bağlı Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu kapatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20230531/resmi-gazetede-yayinlandi-recep-tayyip-erdogan-vakfi-kuruldu-1071822067.html

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cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı kararı, resmi gazete, eğitim fakülteleri, fırat üniversitesi, recep tayyip erdoğan