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Bankacılık devi JPMorgan'dan kötü haber: 4 Türk bankası ‘izleme listesinde’
Bankacılık devi JPMorgan'dan kötü haber: 4 Türk bankası ‘izleme listesinde’
Bankacılık devi JPMorgan, dördüncü çeyrek mali sonuçları öncesi Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 dördüncü çeyrek mali sonuç açıklama sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını bildirdi.Analizde, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme süreci işaret edildiBanka yetkilileri açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme sürecini heyecanla karşıladığını ve bu sürecin bankacılık sektörü için uzun vadede olumlu bir sonuç doğuracağını tahmin ettiğini ifade etti.Analistler, CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla, Türkiye'deki bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 pirim yaptığını belirttiler. Fakat dördüncü çeyrek bilanço sezonu için dikkatli bir yaklaşım sergilediklerini de vurguladı.JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:Bankalar için 'hedef fiyat'larını açıkladıJPMorgan, Akbank için hedef fiyatını 42 TL'den 45 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini 'nötr' olarak korudu. Garanti BBVA için ise, hedef fiyatını 73.5 TL, tavsiyesini 'nötr' olarak korurken; İş Bankası için hedef fiyatını 26,2 TL'den 30 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini 'nötr' olarak bıraktı. Kurum, Yapı Kredi Bankası için de hedef fiyatını 27 TL olarak açıkladı; tavsiyesini nötr olarak belirledi.JPMorgan raporu sonrası BIST 100 (XU100) endeksinde düşüş yaşandıGün içerisinde 8.145,85 puanı bulan BIST 100 endeksi saat 17.23 itibarıyla yüzde 0,82'lik düşüşle 7.944,50 puana indi.
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jpmorgan , banka, bankacılık, bankacılık sektörü
jpmorgan , banka, bankacılık, bankacılık sektörü

Bankacılık devi JPMorgan'dan kötü haber: 4 Türk bankası ‘izleme listesinde’

09:47 24.01.2024
© AP Photo / Seth WenigJPMorgan, logo
JPMorgan, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AP Photo / Seth Wenig
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Bankacılık devi JPMorgan, dördüncü çeyrek mali sonuçları öncesi Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldı.
JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 dördüncü çeyrek mali sonuç açıklama sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını bildirdi.

Analizde, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme süreci işaret edildi

Banka yetkilileri açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme sürecini heyecanla karşıladığını ve bu sürecin bankacılık sektörü için uzun vadede olumlu bir sonuç doğuracağını tahmin ettiğini ifade etti.
Analistler, CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla, Türkiye'deki bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 pirim yaptığını belirttiler. Fakat dördüncü çeyrek bilanço sezonu için dikkatli bir yaklaşım sergilediklerini de vurguladı.
JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye'deki makroekonomik normalleşme ve bunun sonucunda bankacılık sektörü için ortaya çıkan olumlu uzun vadeli görünüm bizi heyecanlandırıyor. Türk özel bankaları için 2024 yılında -%30 özsermaye karlılığı (ROE) öngörüyoruz ve enflasyon düşse bile bu seviyenin 2026'ya kadar sürdürülebilir kalacağını bekliyoruz.

Bununla birlikte, makro yeniden düzenlemenin maliyetinin banka bilançoları ve kâr/zararların üzerinden akmasıyla, 2023 dördüncü çeyrek ve 2024 birinci çeyrekte temel faaliyet eğilimlerinin kötüleştiğini görüyoruz. Özellikle beklenenden daha yüksek marj baskıları ve artan risk karşılıkları nedeniyle kısa vadede duyarlılığı olumsuz etkileyeceğini düşünüyoruz.

Bankacılık endeksinin (XBANK) yüzde 12 yükseldiği ve CEEMEA Financials'ın yatay seyrettiği güçlü hisse fiyatı performansını göz önünde bulundurarak, 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 dördüncü çeyrek sonuçlarına temkinli yaklaşıyor ve Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme'ye yerleştiriyoruz"

Bankalar için 'hedef fiyat'larını açıkladı

JPMorgan, Akbank için hedef fiyatını 42 TL'den 45 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini 'nötr' olarak korudu. Garanti BBVA için ise, hedef fiyatını 73.5 TL, tavsiyesini 'nötr' olarak korurken; İş Bankası için hedef fiyatını 26,2 TL'den 30 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini 'nötr' olarak bıraktı. Kurum, Yapı Kredi Bankası için de hedef fiyatını 27 TL olarak açıkladı; tavsiyesini nötr olarak belirledi.

JPMorgan raporu sonrası BIST 100 (XU100) endeksinde düşüş yaşandı

Gün içerisinde 8.145,85 puanı bulan BIST 100 endeksi saat 17.23 itibarıyla yüzde 0,82'lik düşüşle 7.944,50 puana indi.
Dolar ve euro - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Türkiye Bankalar Birliği Başkanı’ndan yılsonu için dolar/TL tahmini: '39-40 TL olur'
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