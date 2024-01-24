https://sputniknews.com.tr/20240124/bankacilik-devi-jpmorgandan-kotu-haber-4-turk-bankasi-izleme-listesinde-1079977334.html

Bankacılık devi JPMorgan'dan kötü haber: 4 Türk bankası ‘izleme listesinde’

Bankacılık devi JPMorgan'dan kötü haber: 4 Türk bankası ‘izleme listesinde’

Bankacılık devi JPMorgan, dördüncü çeyrek mali sonuçları öncesi Akbank, Garanti, İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası'nı 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T09:47+0300

2024-01-24T09:47+0300

2024-01-24T09:47+0300

ekonomi

jpmorgan

banka

bankacılık

bankacılık sektörü

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JPMorgan, 29 Ocak'ta başlayacak olan 2023 dördüncü çeyrek mali sonuç açıklama sezonuna temkinli yaklaştıklarını ve Akbank, Garanti, İş Bankası ile Yapı Kredi'yi 'Negatif Katalizör İzleme' listesine aldıklarını bildirdi.Analizde, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme süreci işaret edildiBanka yetkilileri açıklamada, Türkiye'nin makroekonomik normalleşme sürecini heyecanla karşıladığını ve bu sürecin bankacılık sektörü için uzun vadede olumlu bir sonuç doğuracağını tahmin ettiğini ifade etti.Analistler, CEEMEA bölgesindeki banka hisselerine kıyasla, Türkiye'deki bankacılık endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 12 pirim yaptığını belirttiler. Fakat dördüncü çeyrek bilanço sezonu için dikkatli bir yaklaşım sergilediklerini de vurguladı.JPMorgan analistleri Mehmet Sevim ve Samuel Goodacre tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:Bankalar için 'hedef fiyat'larını açıkladıJPMorgan, Akbank için hedef fiyatını 42 TL'den 45 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini 'nötr' olarak korudu. Garanti BBVA için ise, hedef fiyatını 73.5 TL, tavsiyesini 'nötr' olarak korurken; İş Bankası için hedef fiyatını 26,2 TL'den 30 TL'ye yükseltti ve tavsiyesini 'nötr' olarak bıraktı. Kurum, Yapı Kredi Bankası için de hedef fiyatını 27 TL olarak açıkladı; tavsiyesini nötr olarak belirledi.JPMorgan raporu sonrası BIST 100 (XU100) endeksinde düşüş yaşandıGün içerisinde 8.145,85 puanı bulan BIST 100 endeksi saat 17.23 itibarıyla yüzde 0,82'lik düşüşle 7.944,50 puana indi.

https://sputniknews.com.tr/20240124/turkiye-bankalar-birligi-baskanindan-yilsonu-icin-dolartl-tahmini-1079976625.html

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jpmorgan , banka, bankacılık, bankacılık sektörü