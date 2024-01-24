https://sputniknews.com.tr/20240124/almanyadan-kieve-kotu-haber-tek-basimiza-yardim-edemeyiz-1079981581.html

Almanya’dan Kiev’e kötü haber: Tek başımıza yardım edemeyiz

Almanya’dan Kiev’e kötü haber: Tek başımıza yardım edemeyiz

Kiev’in başarısız karşı saldırısı, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde askeri ve mali yardımlarını sürdürme konusunda şüphelere neden olurken, Ukrayna'ya... 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T11:05+0300

2024-01-24T11:05+0300

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Avrupa Birliği'nde (AB) çözüme kavuşturulması beklenen ‘Kiev yardımları’ ile ilgili konuşan Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, Almanya'nın Ukrayna'ya tek başına yardım edemeyeceğini itiraf etti.Alman Ekonomisi Doğu Komitesi'nin bir etkinliğinde konuşan Lindner, “Sonuçta Almanya'nın daha fazla mali yardımda bulunup diğerlerinin daha az yardımda bulunmaya devam etmesi bizim için söz konusu olamaz“ ifadelerini kullandı.Lindner, konuşmasının devamında, Almanya'nın ‘Ukrayna'daki çatışmanın mali yükünü’ tek başına üstlenmek zorunda kalması halinde olası bir mali kriz konusunda uyarırken, AB'nin geri kalanını Kiev'e desteği arttırmaya çağırdı.Almanya, Ukrayna hava savunma sistemleri için mühimmat sıkıntısı yaşandığını duyurduUkrayna'daki hava savunma sistemleri, yeterli füzeye sahip olmadıkları için Rus saldırılarıyla baş edemeyeceğini paylaşan Alman TV kanalı Welt, gazeteci Paul Ronzheimer’a atıfta bulunduğu haberinde, “Ukrayna'nın başkentinde hava savunması için yeterli füze olmayacağına dair büyük bir korku var” ifadelerine yer verdi.Ronzheimer, ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde karadan havaya Patriot füze sistemleri için kritik bir mühimmat sıkıntısı yaşandığını duyururken, Ronzheimer'a göre bu durum, Kongre'nin Kiev'e yardım için para ayırmayı hala kabul etmemesi nedeniyle ABD'den yeni tedariklerin gelmemesinden kaynaklanıyor.Ukraynalı Bakan Kuleba'dan AB'ye tehdit: Hızlı üyelik ve 50 milyar Euro bekliyoruzYakın zamanda konuşan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, 2024 yılının ilk altı ayında AB üyeliğine yönelik diyalog başlatılması gerektiğini belirterek, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz" derken, bekledikleri bir diğer konunun 50 milyar Euro'luk yardım olduğunu söylemişti.Brüksel'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına çevrim içi katılan Kuleba, burada yaptığı konuşmasında, "AB üyeliği konusunda hızlı ve somut adımlar bekliyoruz. 2024 yılının ilk altı ayında üyeliğe yönelik diyalog başlatılmalı" ifadelerini kullandı.Rusya'ya karşı Ukrayna'ya desteğin aktif bir şekilde sürmesi gerektiğini belirten Kuleba, en geç 1 Şubat 2024 tarihine kadar AB’den 50 milyar Euro’luk yardım paketiyle ilgili karar beklediklerini ifade etti.Kuleba, özellikle hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, “NASAMS, IRIS-T, SAMP-T ve Patriot. Bunlar, bugün Ukrayna'da binlerce hayat kurtaran silahlar. Daha fazlası lazım. 300 kilometre ve üzeri füzelere de ihtiyaç duyuyoruz. AB ve Ukrayna savunma şirketleri ortak yelpaze altında birleşmeli" diye konuştu.Öte yandan Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Budapeşte'nin Avrupa Barış Fonu'ndan Ukrayna'ya silah tedarikinin finansmanına katılmayacağını açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240123/ukrayna-savunma-bakani-umerovdan-kievin-muttefiklerine-askeri-yardim-hacmini-artirma-cagrisi-1079963415.html

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