https://sputniknews.com.tr/20240124/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1079970396.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 01.15'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T01:33+0300
2024-01-24T01:33+0300
2024-01-24T01:36+0300
deprem
türkiye
kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
01:33 24.01.2024 (güncellendi: 01:36 24.01.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 01.15'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.