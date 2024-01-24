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https://sputniknews.com.tr/20240124/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1079970396.html
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 01.15'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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deprem
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kahramanmaraş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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deprem, kahramanmaraş, afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

AFAD duyurdu: Kahramanmaraş'ta deprem

01:33 24.01.2024 (güncellendi: 01:36 24.01.2024)
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Ayrıntılar geliyor
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 01.15'te 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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