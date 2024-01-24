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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240124/abdden-yemene-bir-yeni-saldiri-daha-1079977385.html
ABD'den Yemen'e bir yeni saldırı daha
ABD'den Yemen'e bir yeni saldırı daha
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Yemen'de Husilere karşı yeni saldırılar düzenlediğini duyururken, Husilere ait iki gemisavar füzesini imha... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T09:40+0300
2024-01-24T09:40+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
abd
abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)
kızıldeniz
yemen
husiler
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X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı kuvvetler, Husilere ait fırlatmaya hazır konumdaki iki gemisavar füzesini vurdu” ifadelerini kullandı.ABD ordusunun söz konusu füzeleri Husilerin kontrolündeki bölgede tespit ettiği ve ABD ticari gemi ve araçlarına tehdit oluşturduklarını belirledikten sonra ‘meşru müdafaa kapsamında’ imha ettiği iddia edildi.Yemen'e saldırılarKasım ayı ortasında Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amaccıyla Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı gemilere saldırmaya başlamış, Kızıldeniz’deki gerilim, Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi trafiğinin düşmesine neden olmuştu.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu bildirdi.Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.ABD ve İngiltere bugüne kadar Yemen'de Husilere ait 91 hedefi vurduABD ve İngiltere, bugüne kadar, "Gazze'ye destek" gerekçesiyle Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husilere ait 91 hedefi vurdu.Yemen'de 2014'ten beri başkent Sana'nın yanı sıra Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler, birkaç aydan beri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenleme ve el koyma tehdidinde bulunuyor.​​​​​​​Husilerin, 19 Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de 33 gemiye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtiliyor.ABD ve İngiltere'nin Husilere ilk saldırılarıABD ve İngiltere, 11 Ocak'ta Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ilk saldırılarını açıkladı.Washington ve Londra, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Taiz ve Hacce kentlerini kapsayan saldırılarda 8 hedefin vurulduğunu belirtti.Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise ABD ve İngiltere'nin 11 Ocak'taki saldırılarda 73 hedefin vurulduğuna işaret ederek, Husi mensuplarından 5 kişinin öldürüldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını aktardı.ABD güçleri, 17-18 Ocak'ta da Kızıldeniz'e saldırı amacıyla hazırlanan Husilere ait bazı balistik füzeleri imha eden saldırılar düzenlediğini açıkladı ancak detay verilmedi.Husilere yönelik 18 hava saldırısı daha düzenlendiHusilerin Askeri Sözcüsü Seri, X sosyal medya platformundan dün yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetti.Seri, savaş uçaklarının 12'si Sana ve kırsalına, 3'ü Hudeyde, 2'si Taiz, biri Beyda kentine olmak üzere toplam 18 saldırı düzenlediği aktardı.İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ait 8 hedefi vurduğu belirtildi.Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, "Saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarında Husilerin yetkililerinden çok altyapı ve mühimmatlarını hedef aldığı belirtiliyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/abd-ve-ingiltere-4-ulkenin-destegiyle-yemendeki-8-husi-hedefini-vurdugunu-duyurdu-1079927170.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kızıldeniz, yemen, husiler, ingiltere
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, abd, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kızıldeniz, yemen, husiler, ingiltere

ABD'den Yemen'e bir yeni saldırı daha

09:40 24.01.2024
© AFP 2023 / STAFF SGT. SHAWN NICKELABD ordusu savaş uçakları
ABD ordusu savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AFP 2023 / STAFF SGT. SHAWN NICKEL
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM), Yemen'de Husilere karşı yeni saldırılar düzenlediğini duyururken, Husilere ait iki gemisavar füzesini imha ettiğini açıkladı.
X sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan CENTCOM, “ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na bağlı kuvvetler, Husilere ait fırlatmaya hazır konumdaki iki gemisavar füzesini vurdu” ifadelerini kullandı.
ABD ordusunun söz konusu füzeleri Husilerin kontrolündeki bölgede tespit ettiği ve ABD ticari gemi ve araçlarına tehdit oluşturduklarını belirledikten sonra ‘meşru müdafaa kapsamında’ imha ettiği iddia edildi.

Yemen'e saldırılar

Kasım ayı ortasında Husiler, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek amaccıyla Kızıldeniz'de İsrail'e bağlı gemilere saldırmaya başlamış, Kızıldeniz’deki gerilim, Süveyş Kanalı’ndan geçen gemi trafiğinin düşmesine neden olmuştu.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı ‘Refah Muhafızı Operasyonu’ adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu bildirdi.
Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.
Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.
Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

ABD ve İngiltere bugüne kadar Yemen'de Husilere ait 91 hedefi vurdu

ABD ve İngiltere, bugüne kadar, "Gazze'ye destek" gerekçesiyle Kızıldeniz'den İsrail'e giden gemilere saldırılar düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husilere ait 91 hedefi vurdu.
Yemen'de 2014'ten beri başkent Sana'nın yanı sıra Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde kenti ve diğer bazı bölgeleri kontrollerinde tutan Husiler, birkaç aydan beri İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere saldırılar düzenleme ve el koyma tehdidinde bulunuyor.
​​​​​​​Husilerin, 19 Kasım 2023'ten bu yana Kızıldeniz'de 33 gemiye balistik füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği belirtiliyor.

ABD ve İngiltere'nin Husilere ilk saldırıları

ABD ve İngiltere, 11 Ocak'ta Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ilk saldırılarını açıkladı.
Washington ve Londra, Yemen'in başkenti Sana'nın yanı sıra Sada, Hudeyde, Taiz ve Hacce kentlerini kapsayan saldırılarda 8 hedefin vurulduğunu belirtti.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise ABD ve İngiltere'nin 11 Ocak'taki saldırılarda 73 hedefin vurulduğuna işaret ederek, Husi mensuplarından 5 kişinin öldürüldüğünü ve 6 kişinin yaralandığını aktardı.
ABD güçleri, 17-18 Ocak'ta da Kızıldeniz'e saldırı amacıyla hazırlanan Husilere ait bazı balistik füzeleri imha eden saldırılar düzenlediğini açıkladı ancak detay verilmedi.

Husilere yönelik 18 hava saldırısı daha düzenlendi

Husilerin Askeri Sözcüsü Seri, X sosyal medya platformundan dün yaptığı açıklamada, ABD ve İngiltere savaş uçaklarının Sana, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerini hedef aldığını kaydetti.
Seri, savaş uçaklarının 12'si Sana ve kırsalına, 3'ü Hudeyde, 2'si Taiz, biri Beyda kentine olmak üzere toplam 18 saldırı düzenlediği aktardı.
İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan ortak açıklamada ise, ABD ve İngiltere silahlı kuvvetlerine ait güçlerin Avustralya, Bahreyn, Kanada ve Hollanda'nın desteğiyle Husilere ait 8 hedefi vurduğu belirtildi.
Söz konusu hava saldırılarının Husilerin ticaret gemilerine ve dolayısıyla küresel ticarete yönelik tehditlerini yok etmek amacıyla yapıldığı ifade edilen ortak açıklamada, "Saldırı özellikle Husilerin yer altı depolama sahasını ile füze ve hava gözetleme yetenekleriyle ilişkili yerleri hedef aldı" ifadeleri kullanıldı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarında Husilerin yetkililerinden çok altyapı ve mühimmatlarını hedef aldığı belirtiliyor.
Husiler, ABD ve İngiltere tarafından saldırıya uğradı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
DÜNYA
ABD ve İngiltere, 4 ülkenin desteğiyle Yemen'deki 8 Husi hedefini vurduğunu duyurdu
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