https://sputniknews.com.tr/20240124/60-ton-gaz-tasiyan-bir-kamyon-havaya-uctu-6-olu-1080002685.html
60 ton gaz taşıyan kamyon havaya uçtu: 6 ölü
60 ton gaz taşıyan kamyon havaya uçtu: 6 ölü
Ulanbator'da 60 ton gaz taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu altı kişi öldü. Yaşanan patlamanın ardından bölgedeki hasar drone ile görüntülendi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T19:02+0300
2024-01-24T19:02+0300
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Moğolistan Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SAES) başkent Ulanbator'da 60 ton gazla yüklü kamyonun patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Görüntülerde olayın yaşandığı bölgedeki bir apartmanın alevler içinde kaldığı görülüyor.SAES, patlamanın bugün yerel saatle 1:05'te bir kamyon ile binek aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini bildirdi.Olay yerinde çıkan yangın, bir apartman binasına da sıçradı.İlk verilere göre, 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Olayda 30 arabanın da yandığı aktarıldı.Polis ve adli tıp ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.
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60 ton gaz taşıyan bir kamyon havaya uçtu: 6 ölü
60 ton gaz taşıyan bir kamyon havaya uçtu: 6 ölü
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video, ulanbator, moğolistan, patlama, видео
video, ulanbator, moğolistan, patlama, видео
60 ton gaz taşıyan kamyon havaya uçtu: 6 ölü
19:02 24.01.2024 (güncellendi: 19:03 24.01.2024)
Ulanbator'da 60 ton gaz taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu altı kişi öldü. Yaşanan patlamanın ardından bölgedeki hasar drone ile görüntülendi.
Moğolistan Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SAES) başkent Ulanbator'da 60 ton gazla yüklü kamyonun patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Görüntülerde olayın yaşandığı bölgedeki bir apartmanın alevler içinde kaldığı görülüyor.
SAES, patlamanın bugün yerel saatle 1:05'te bir kamyon ile binek aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini bildirdi.
Olay yerinde çıkan yangın, bir apartman binasına da sıçradı.
İlk verilere göre, 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı.
Olayda 30 arabanın da yandığı aktarıldı.
Polis ve adli tıp ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.