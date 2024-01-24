https://sputniknews.com.tr/20240124/60-ton-gaz-tasiyan-bir-kamyon-havaya-uctu-6-olu-1080002685.html

60 ton gaz taşıyan kamyon havaya uçtu: 6 ölü

60 ton gaz taşıyan kamyon havaya uçtu: 6 ölü

Ulanbator'da 60 ton gaz taşıyan bir kamyonun patlaması sonucu altı kişi öldü. Yaşanan patlamanın ardından bölgedeki hasar drone ile görüntülendi. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

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Moğolistan Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SAES) başkent Ulanbator'da 60 ton gazla yüklü kamyonun patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.Görüntülerde olayın yaşandığı bölgedeki bir apartmanın alevler içinde kaldığı görülüyor.SAES, patlamanın bugün yerel saatle 1:05'te bir kamyon ile binek aracın çarpışması sonucu meydana geldiğini bildirdi.Olay yerinde çıkan yangın, bir apartman binasına da sıçradı.İlk verilere göre, 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi öldü, 14 kişi de yaralandı. Olayda 30 arabanın da yandığı aktarıldı.Polis ve adli tıp ekipleri olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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60 ton gaz taşıyan bir kamyon havaya uçtu: 6 ölü 60 ton gaz taşıyan bir kamyon havaya uçtu: 6 ölü 2024-01-24T19:02+0300 true PT0M50S

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