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https://sputniknews.com.tr/20240124/2024-dul-ve-yetim-maaslari-yuzde-kac-zamlandi-kac-lira-oldu-iste-zamli-maas-tablosu-1079979757.html
Zamlı dul ve yetim aylığı tablosu belli oldu: 2024 yılı için maaş ne kadar ve ne zaman ödenecek?
Zamlı dul ve yetim aylığı tablosu belli oldu: 2024 yılı için maaş ne kadar ve ne zaman ödenecek?
Dul ve yetim aylıkları 2024 yılı itibari ile zamlandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Dul ve yetim aylığı... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-24T10:23+0300
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan dul ve yetim aylığı ödemeleri, 2024 yılı için zamlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Başvurular ise ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılıyor.Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.Türkiye’de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50’sini alıyor bir çocuğu yüzde 25’ini alması durumunda o 10 bin TL’ yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL’ye çıkmış oldu.2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosuYüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak. Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.Dul ve yetim maaşını kim alabilir?Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
https://sputniknews.com.tr/20240124/bagkur-ve-ssk-emekli-kok-maas-tablosu-kime-ne-kadar-ek-zam-farki-verilecek-maaslar-ne-zaman-yatacak-1079973895.html
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dul ve yetim aylığı, dul ve yetim aylığı ne kadar, dul ve yetim aylığı başvuru, dul ve yetim aylığı zam
dul ve yetim aylığı, dul ve yetim aylığı ne kadar, dul ve yetim aylığı başvuru, dul ve yetim aylığı zam

Zamlı dul ve yetim aylığı tablosu belli oldu: 2024 yılı için maaş ne kadar ve ne zaman ödenecek?

10:23 24.01.2024 (güncellendi: 10:25 24.01.2024)
© AAMemur maaş
Memur maaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
© AA
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Dul ve yetim aylıkları 2024 yılı itibari ile zamlandı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Dul ve yetim aylığı, vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda yüzde 50 oranında yatırılıyor. Peki, dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan dul ve yetim aylığı ödemeleri, 2024 yılı için zamlı bir şekilde hesaplara yatırılacak. Başvurular ise ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılıyor.
Yeni dul ve yetim maaşları 2024 emekliye ek zam yapılmasının ardından netleşmiş oldu. SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerini ilgilendiren ek maaş zamları ortaya çıktı. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli maaşına ek zammı açıkladı. Böylelikle dul ve yetim aylıklarına da ek zam olarak 5 puan daha yansıtıldı ve toplamda yüzde 42.60 oranında artış yapıldı. Dul ve yetim maaşları emekli zammına göre belirleniyor.
Türkiye’de 13.5 milyon SSK ve Bağkur emeklisi, dosya bazında 10 bin TL’nin altında maaş almayacak. Ölüm aylığı olarak bilinen dul ve yetim maaşında ise tutarlar farklı olacak. Kişi eşinden dolayı ölüm aylığı alıyorsa eş, yüzde 50’sini alıyor bir çocuğu yüzde 25’ini alması durumunda o 10 bin TL’ yüzde 50 payı olana 5 bin TL, yüzde 25 pay çocuğu alıyorsa 2 bin 500 TL’ye çıkmış oldu.

2024 zamlı dul ve yetim maaş tablosu

Yüzde 25 hissesi olan bir vatandaş ise 2.500 TL 50 oranında hissesi olan bir kişi 5.000 TL, yüzde 75 oranında dul ve yetim aylığı alan bir kişi 7.500 TL maaş farkı dahil yeni ödeme alacak. Bu sayılar, belirtilen oranlarda yapılan zamların ardından elde edilecek yeni ödeme miktarlarını yansıtmaktadır.

Dul ve yetim maaşını kim alabilir?

Ölen kişilerin ardında kalan eş ve çocukları için oluşturulan fon, hayatta kalanların ekonomik olarak mağdur olmamalarını sağlar. Vefat eden kadın ya da erkek eşlerden biri durumunda, dul maaşı diğer eş tarafından talep edilebilir. Benzer şekilde, çocuklara yönelik yetim maaşı ise cinsiyet ayrımı gözetmeksizin verilir.
Halk arasında 'ölüm aylığı' olarak bilinen dul ve yetim aylığı, ölen sigortalının eşine ve çocuklarına yönelik bir destektir. Bu aylık, kadın ya da erkek fark etmeksizin hak sahiplerine sunulur. Dul aylığı, ölen sigortalının eşine bağlanan aylık olarak adlandırılır ve Medeni Kanunlara uygun evlilik bağı şartını taşır. Çocuklara yönelik yetim aylığı ise 'yetim aylığı' olarak bilinir. Bu aylık, kız ya da erkek çocuklar arasında cinsiyet ayrımı yapmaz, ancak çocukların maaşları alacakları süreleri etkileyebilir.
Erkek çocuklar eğitim görmedikleri hallerde 18 yaşına kadar, orta öğretim gördükleri hallerde 20 yaşına kadar, yüksek öğrenim gördükleri hallerde ise 25 yaşına kadar aylık alabilirler. 25 yaşından sonra erkek çocuklar yetim maaşı alamazlar. Kız çocuklarında ise durum evli olmadıkları ve sigortalı olarak çalışmadıkları takdirde yaş sınırlaması yapılmadan maaş alabilmektedirler.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2024
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Emeklilerin yeni kök maaş tablosu: Kime ne kadar ek zam farkı verilecek, hesaplara ne zaman yatacak?
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