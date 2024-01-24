https://sputniknews.com.tr/20240124/12-ildeki-73-tasinmazin-ozellestirilmesine-iliskin-cumhurbaskani-karari-resmi-gazetede-1079971890.html

12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de

Mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmazın özelleştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 24.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-24T02:14+0300

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2024-01-24T02:14+0300

türkiye

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cumhurbaşkanı

cumhurbaşkanı kararı

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, mülkiyeti Maliye Hazinesi Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’ne (TEİAŞ) kayıtlı olan 12 ildeki 73 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı. Kararda, özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2027 tarihine kadar tamamlanması gerektiği belirtildi. Alınan karar, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 3. maddesi ile 703 sayılı Kanun Hükmünden Kararnamenin geçici 8. maddesi gereğince alındı.

https://sputniknews.com.tr/20240120/cumhurbaskanligi-tarafindan-yapilan-atama-kararlari-resmi-gazetede-1079840644.html

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