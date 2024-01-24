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Baharı müjdeleyen kardelenler erken açtı: Koparmanın cezası 387 bin 142 TL
Baharı müjdeleyen kardelenler erken açtı: Koparmanın cezası 387 bin 142 TL
Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 1 haftadır yağması beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçeklerinin beklenenden en az 1 ay önce çiçek... 24.01.2024, Sputnik Türkiye
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фото, manisa, manisa spil dağı milli parkı, çiçek, çiçek, kar, bahar, kardelen, türkiye, fotoğraf
фото, manisa, manisa spil dağı milli parkı, çiçek, çiçek, kar, bahar, kardelen, türkiye, fotoğraf

Baharı müjdeleyen kardelenler erken açtı: Koparmanın cezası 387 bin 142 TL

20:41 24.01.2024
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Manisa Spil Dağı Milli Parkı'na yaklaşık 1 haftadır yağması beklenen kar yağmazken, baharı müjdeleyen kardelen çiçeklerinin beklenenden en az 1 ay önce çiçek açtı. Koruma altında olan kardelenleri koparmanın cezasının ise bu yıl 387 bin 142 TL'ye çıktığı belirtildi.
© İHA / TURĞAY DUYAR

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla bilinen Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı.

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla bilinen Spil Dağı Milli Parkı&#x27;nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı. - Sputnik Türkiye
1/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla bilinen Spil Dağı Milli Parkı'nda genellikle şubat ayının sonunda, mart ayının başında açan kardelen çiçekleri; ilk cemrenin havaya düşmesine en az 1 ay varken çiçek açtı.

© İHA / TURĞAY DUYAR

Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler ilk kez kar olmadan açtı.

Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler ilk kez kar olmadan açtı. - Sputnik Türkiye
2/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

Eksinin altındaki hava sıcaklığı ile birlikte güneşe aldanan kardelenler ilk kez kar olmadan açtı.

© İHA / TURĞAY DUYAR

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yaklaşık 10 gündür beklenen kar yağışı gerçekleşmedi ancak eksi 5 dereceye varan soğuk ile oluşan kırçılların erimesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, 1 ay önce çiçek açtı.

Manisa&#x27;nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı&#x27;nda yaklaşık 10 gündür beklenen kar yağışı gerçekleşmedi ancak eksi 5 dereceye varan soğuk ile oluşan kırçılların erimesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, 1 ay önce çiçek açtı. - Sputnik Türkiye
3/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bin 517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda yaklaşık 10 gündür beklenen kar yağışı gerçekleşmedi ancak eksi 5 dereceye varan soğuk ile oluşan kırçılların erimesiyle birlikte baharın müjdeleyicisi olan kardelenler, 1 ay önce çiçek açtı.

© İHA / TURĞAY DUYAR

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı&#x27;nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi. - Sputnik Türkiye
4/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenleri koparmanın geçen yıl 244 bin 315 lira olan idari ceza tutarının ise belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 58.46 oranında yapılan artışla 387 bin 142 liraya yükseltildi.

© İHA / TURĞAY DUYAR

2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315'e çıkmıştı.

2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315&#x27;e çıkmıştı. - Sputnik Türkiye
5/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

2022 yılında 109 bin 593 lira olan ceza miktarı yüzde 122.93 yeniden değerleme oranına göre ceza tutarı 244 bin 315'e çıkmıştı.

© İHA / TURĞAY DUYAR-Spil Dağı Milli Parkında 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Spil Dağı Milli Parkında 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
6/10
© İHA / TURĞAY DUYAR-
Spil Dağı Milli Parkında 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
© İHA / TURĞAY DUYAR-Spil Dağı Milli Parkında 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Spil Dağı Milli Parkında 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. - Sputnik Türkiye
7/10
© İHA / TURĞAY DUYAR-
Spil Dağı Milli Parkında 3 gündür eksi 5 dereceye varan soğuk hava nedeniyle ağaç dallarında ve kuruyan dallarda oluşan kırçıllar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.
© İHA / TURĞAY DUYAR-

Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenler, doğa ve fotoğraf severler için adeta görsel şölen oluşturdu.

Spil Dağı Milli Parkı&#x27;nda açan kardelenler, doğa ve fotoğraf severler için adeta görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
8/10
© İHA / TURĞAY DUYAR-

Spil Dağı Milli Parkı'nda açan kardelenler, doğa ve fotoğraf severler için adeta görsel şölen oluşturdu.

© İHA / TURĞAY DUYAR

Fotoğraf çekmeye gelen fotoğraf sever Nagihan Çevik, "Onları fotoğraflamak için çıktım, çok güzel görüntüler yakalıyorum" dedi

Fotoğraf çekmeye gelen fotoğraf sever Nagihan Çevik, &quot;Onları fotoğraflamak için çıktım, çok güzel görüntüler yakalıyorum&quot; dedi - Sputnik Türkiye
9/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

Fotoğraf çekmeye gelen fotoğraf sever Nagihan Çevik, "Onları fotoğraflamak için çıktım, çok güzel görüntüler yakalıyorum" dedi

© İHA / TURĞAY DUYAR

Çevik, "Kardelen çiçekleri bu yıl geçmiş yıllara göre hem en az 1 ay erken açtı, hem de kar yokken çiçek açtılar. Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum” diye konuştu.

Çevik, &quot;Kardelen çiçekleri bu yıl geçmiş yıllara göre hem en az 1 ay erken açtı, hem de kar yokken çiçek açtılar. Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum” diye konuştu. - Sputnik Türkiye
10/10
© İHA / TURĞAY DUYAR

Çevik, "Kardelen çiçekleri bu yıl geçmiş yıllara göre hem en az 1 ay erken açtı, hem de kar yokken çiçek açtılar. Herkesi buraya gelip bu güzellikleri görmelerini istiyorum” diye konuştu.

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