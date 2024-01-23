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Türkiye'de en soğuk gece Bolu'da yaşandı
Türkiye'de en soğuk gece Bolu'da yaşandı
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
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soğuk
meteoroloji genel müdürlüğü
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Türkiye'de en soğuk gece sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da yaşandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.Hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda sıfırın altında 17,2 derece olarak kaydedildi.Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.
https://sputniknews.com.tr/20240121/abdde-etkisini-surduren-kar-firtinasi-ve-kutup-soguklarinda-can-kaybi-89a-yukseldi-1079887624.html
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türkiye, bolu, soğuk, soğuk, meteoroloji genel müdürlüğü
türkiye, bolu, soğuk, soğuk, meteoroloji genel müdürlüğü

Türkiye'de en soğuk gece Bolu'da yaşandı

20:30 23.01.2024
© AA / Mehmet Emin GürbüzBolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçilerini ağırlıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA / Mehmet Emin Gürbüz
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Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da ölçüldü.
Türkiye'de en soğuk gece sıfırın altında 17,2 dereceyle Bolu'da yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, dün gece Bolu, Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
Hava sıcaklığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonunda sıfırın altında 17,2 derece olarak kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri eksi 15,7 dereceyle Ankara'nın Çamlıdere ilçesi Çamkoru ile üçüncü yeri eksi 15,6 dereceyle Bolu'nun Gerede ilçesi Samat köyü oldu.
ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 89’a yükseldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2024
DÜNYA
ABD’de etkisini sürdüren kar fırtınası ve kutup soğuklarında can kaybı 89’a yükseldi
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