https://sputniknews.com.tr/20240123/tuketici-guveni-ocakta-artti-1079935489.html
Tüketici güveni ocak ayında arttı
Tüketici güveni ocak ayında arttı
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:06+0300
2024-01-23T10:06+0300
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Tüketici güveni ocak ayında arttı
10:06 23.01.2024 (güncellendi: 10:18 23.01.2024)
Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında 77,4 iken Ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.