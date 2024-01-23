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Şehir hastaneleri hangi illerde bulunuyor?
Şehir hastaneleri hangi illerde bulunuyor?
Türkiye'de 19 ilde toplam 23 şehir hastanesi bulunuyor. İstanbul, 4 şehir hastanesiyle en fazla şehir hastanesine sahip illerin başında yer alıyor. Sağlık... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T17:21+0300
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T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 18 ilde olmak üzere toplam 23 şehir hastanesi bulunuyor. Türkiye'nin 9 ilinde devam eden şehir hastaneleri yapım çalışmaları sonrası 31 şehir hastanesine ulaşılması hedefleniyor.Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Ankara'da yer alıyorAnkara'nın ikinci Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 4 bin 50 yatak, bin 31 poliklinik, 125 ameliyathane, 66 yoğun bakım yatak sayısıyla 28 Eylül 2022'de hizmete girdi. 1 milyon 22 bin 725 metrekare hastane arazisine sahip Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin yirminci, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin ardından ise kentin ikinci şehir hastanesi özelliğini taşıyor.İstanbul, en fazla şehir hastanesine sahip illerin başında bulunuyorİstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi bin yatak, 240 poliklinik, 27 ameliyathane166 yoğun bakım yatak sayısıyla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2682 yatak,710 poliklinik, 90 ameliyathaneyle, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 800 yatak, 220 poliklinik, 27 ameliyathane, 208 yoğun bakım yatak sayısıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bin 205 yatak 224 poliklinik, 45 ameliyathane 224 yoğun bakım yatak sayısıyla toplam 4 şehir hastanesi İstanbul'da hizmet veriyor. İlk şehir hastanesi Mersin'de hizmete girmiştiTürkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir hastanesi 3 şubat 2017'de faaliyete başladı.Bin 330 yatak, 276 poliklinik, 51 ameliyathane sayısı 263 yoğun bakım yatak sayısı, 4061 araçlık otopark ve 1 helikopter pistine sahip hastane, 5 Mayıs 2018'den tibaren Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ocak 2024 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımla, “Şehir Hastanelerimizin ilk örneklerinden olan Mersin Şehir Hastanesi 2017’de Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılmıştı. 6 yılda 15 Milyondan fazla hastaya hizmet vermiş durumda. 280 polikliniği olan hastanede halen, 622’si uzman olmak üzere 700’e yakın hekim görev yapıyor. İlk günden bu yana verilen hizmete ve gösterilen performansa katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi. Türkiye'de hizmet veren tüm şehir hastaneleri listesi: İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir HastanesiBaşakşehir Çam ve Sakura Şehir HastanesiGöztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir HastanesiKartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir HastanesiTekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir HastanesiKocaeli Şehir HastanesiErzurum Şehir HastanesiManisa Şehir Hastanesiİzmir Şehir HastanesiBalıkesir Atatürk Şehir HastanesiBursa Şehir HastanesiIsparta Şehir HastanesiEskişehir Şehir HastanesiKonya Şehir HastanesiAnkara Etlik Şehir HastanesiAnkara Bilkent Şehir HastanesiYozgat Şehir HastanesiKayseri Şehir HastanesiMersin Şehir HastanesiAdana Şehir HastanesiGaziantep Şehir HastanesiElazığ Fethi Sekin Şehir HastanesiNecip Fazıl Şehir HastanesiYapımı devam eden şehir hastaneleri ise şunlar: Aydın Şehir HastanesiSamsun Şehir HastanesiTrabzon Şehir HastanesiAntalya Şehir HastanesiOrdu Şehir HastanesiDenizli Şehir HastanesiSakarya Şehir HastanesiŞanlıurfa Şehir HastanesiDiyarbakır Şehir Hastanesi
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en yakın şehir hastanesi, şehir hastaneleri, türkiye şehir hastanesi, şehir hastaneleri kimin, şehir hastaneleri listesi

Şehir hastaneleri hangi illerde bulunuyor?

17:21 23.01.2024 (güncellendi: 17:23 23.01.2024)
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Türkiye'de 19 ilde toplam 23 şehir hastanesi bulunuyor. İstanbul, 4 şehir hastanesiyle en fazla şehir hastanesine sahip illerin başında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye genelinde 9 şehir hastanesinin yapım çalışmaları devam ediyor.
T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de 18 ilde olmak üzere toplam 23 şehir hastanesi bulunuyor. Türkiye'nin 9 ilinde devam eden şehir hastaneleri yapım çalışmaları sonrası 31 şehir hastanesine ulaşılması hedefleniyor.

Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi Ankara'da yer alıyor

Ankara'nın ikinci Türkiye'nin en büyük şehir hastanesi olan Ankara Etlik Şehir Hastanesi, 4 bin 50 yatak, bin 31 poliklinik, 125 ameliyathane, 66 yoğun bakım yatak sayısıyla 28 Eylül 2022'de hizmete girdi.
1 milyon 22 bin 725 metrekare hastane arazisine sahip Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Türkiye'nin yirminci, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nin ardından ise kentin ikinci şehir hastanesi özelliğini taşıyor.

İstanbul, en fazla şehir hastanesine sahip illerin başında bulunuyor

İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi bin yatak, 240 poliklinik, 27 ameliyathane
166 yoğun bakım yatak sayısıyla, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 2682 yatak,
710 poliklinik, 90 ameliyathaneyle, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi 800 yatak, 220 poliklinik, 27 ameliyathane, 208 yoğun bakım yatak sayısıyla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi bin 205 yatak 224 poliklinik, 45 ameliyathane 224 yoğun bakım yatak sayısıyla toplam 4 şehir hastanesi İstanbul'da hizmet veriyor.

İlk şehir hastanesi Mersin'de hizmete girmişti

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Mersin Şehir hastanesi 3 şubat 2017'de faaliyete başladı.
Bin 330 yatak, 276 poliklinik, 51 ameliyathane sayısı 263 yoğun bakım yatak sayısı, 4061 araçlık otopark ve 1 helikopter pistine sahip hastane, 5 Mayıs 2018'den tibaren Mersin Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi olarak hizmet vermeyi sürdürüyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Ocak 2024 tarihinde X hesabından yaptığı paylaşımla, “Şehir Hastanelerimizin ilk örneklerinden olan Mersin Şehir Hastanesi 2017’de Cumhurbaşkanımız tarafından hizmete açılmıştı. 6 yılda 15 Milyondan fazla hastaya hizmet vermiş durumda. 280 polikliniği olan hastanede halen, 622’si uzman olmak üzere 700’e yakın hekim görev yapıyor. İlk günden bu yana verilen hizmete ve gösterilen performansa katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyoruz.” ifadelerine yer verdi.
© Sputnik / Kerimcan MalazŞehir hastaneleri listesi
Şehir hastaneleri listesi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© Sputnik / Kerimcan Malaz
Türkiye'de hizmet veren tüm şehir hastaneleri listesi:
İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi
Kocaeli Şehir Hastanesi
Erzurum Şehir Hastanesi
Manisa Şehir Hastanesi
İzmir Şehir Hastanesi
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Bursa Şehir Hastanesi
Isparta Şehir Hastanesi
Eskişehir Şehir Hastanesi
Konya Şehir Hastanesi
Ankara Etlik Şehir Hastanesi
Ankara Bilkent Şehir Hastanesi
Yozgat Şehir Hastanesi
Kayseri Şehir Hastanesi
Mersin Şehir Hastanesi
Adana Şehir Hastanesi
Gaziantep Şehir Hastanesi
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi
Necip Fazıl Şehir Hastanesi
Yapımı devam eden şehir hastaneleri ise şunlar:
Aydın Şehir Hastanesi
Samsun Şehir Hastanesi
Trabzon Şehir Hastanesi
Antalya Şehir Hastanesi
Ordu Şehir Hastanesi
Denizli Şehir Hastanesi
Sakarya Şehir Hastanesi
Şanlıurfa Şehir Hastanesi
Diyarbakır Şehir Hastanesi
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