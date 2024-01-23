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'Şanlıurfalı Maradona' yeşil sahalarda: 'Adımı unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum'
'Şanlıurfalı Maradona' yeşil sahalarda: 'Adımı unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum'
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Menderes Akın, Arjantinli ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile dikkati çekiyor. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T07:38+0300
2024-01-23T07:38+0300
yaşam
şanlıurfa
diego maradona
futbol
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Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile tanınan Menderes Akın'a genellikle adıyla seslenen kimse olmuyor. Her görenin tekrar bakıp "Maradona" diye hitap ettiği Akın, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoları görenleri de ünlü futbolcuya benzerliği nedeniyle şaşırtıyor.Yeşil sahada çocuklarla futbol oynayan Akın, Ceylanpınar'da doğduğunu, aslen Mardinli olduğunu, herkesin kendisini Maradona'ya benzettiğini söyledi.'Herkes bana Maradona diye bağırır'Çocukken Maradona'nın kim olduğunu bilmediğini anlatan Akın, şöyle konuştu:Sosyal medyada yurt dışından çok ilgi gördüğünü kaydeden Akın, "İsmim Menderes ama şu anda Menderes'ten ziyade herkes beni 'Maradona' olarak çağırıyor ve ben artık Menderes'i unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20211123/maradona-calinmasin-diye-kalbi-olmadan-gomuldu-iddiasi-1051073104.html
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şanlıurfa, diego maradona, futbol

'Şanlıurfalı Maradona' yeşil sahalarda: 'Adımı unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum'

07:38 23.01.2024
© AA / Şafak Sağ"Şanlıurfalı Maradona" yeşil sahalarda
Şanlıurfalı Maradona yeşil sahalarda - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AA / Şafak Sağ
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Menderes Akın, Arjantinli ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile dikkati çekiyor.
Yaklaşık 3 yıl önce hayatını kaybeden Arjantinli futbolcu Diego Armando Maradona'ya benzerliği ile tanınan Menderes Akın'a genellikle adıyla seslenen kimse olmuyor. Her görenin tekrar bakıp "Maradona" diye hitap ettiği Akın, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoları görenleri de ünlü futbolcuya benzerliği nedeniyle şaşırtıyor.
Yeşil sahada çocuklarla futbol oynayan Akın, Ceylanpınar'da doğduğunu, aslen Mardinli olduğunu, herkesin kendisini Maradona'ya benzettiğini söyledi.
'Herkes bana Maradona diye bağırır'
Çocukken Maradona'nın kim olduğunu bilmediğini anlatan Akın, şöyle konuştu:
"Sonradan öğrendim ki yıldız, çok ünlü, çok meşhur futbolcuymuş, dünyaya ismini yazdıran. Arjantinli olduğunu öğrendim. Gerçekten ben onun fotoğrafını elime alırken, kendimi onunla kıyasladığım zaman ikizimmiş gibi. Nereye gidersem gideyim mesela seyahat yapıyorum otobüste herkes bana bağırır 'Maradona' diye, fotoğrafımı ve videomu çekerler. Otel, lokanta ve kahvehane gibi yerlere gittiğim zaman herkes ayağa kalkarak bana bakar. Yani insanın bu kadar benzerliği olmaz diyorlar. Mutluyum yani öyle bir ünlü, meşhur bir futbolcuya benzediğim için gurur duyuyorum."
Sosyal medyada yurt dışından çok ilgi gördüğünü kaydeden Akın, "İsmim Menderes ama şu anda Menderes'ten ziyade herkes beni 'Maradona' olarak çağırıyor ve ben artık Menderes'i unuttum, kendimi Maradona olarak görüyorum." dedi.
Diego Maradona - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2021
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'Maradona, çalınmasın diye kalbi olmadan gömüldü' iddiası
23 Kasım 2021, 16:59
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