https://sputniknews.com.tr/20240123/rusya-ukraynanin-savunma-sanayi-tesislerini-imha-etti-1079949777.html
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine uzun menzilli, hava ve kara bazlı, yüksek hassasiyetli silahlarla grup ateşi... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T14:34+0300
2024-01-23T14:34+0300
2024-01-23T14:34+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
ukrayna ordusu
savunma sanayi
askeri operasyon
kiev
donetsk
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Savunma Bakanlığı, füze, füze mühimmatı ve patlayıcı madde üreten savunma sanayi tesislerinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunun altını çizdi.Bombardımanın amacına ulaşıldığını belirten Savunma Bakanlığı, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin vurguladı.Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 6 saldırı girişiminin başarısız olduğunu ve 45 askerin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Krasnıy Liman yönünde püskürtülen 4 saldırı teşebbüsünde 220'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Donetsk yönünde düşman 280'den fazla kayıp verdiğini, Güney Donetsk yönündeyse bu rakamın 105'in üzerinde olduğunu belirten bakanlık, Zaporojye yönünde 55 ve Herson yönünde 50 Ukraynalı askerin öldürüldüğünün altını çizdi.Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun operasyonel taktik savaş uçakları, İHA'lar, füze ve topçu silahlarıyla Ukrayna ordusuna bağlı 'Liman' operasyonel taktik grubunun komuta noktasını imha ettiğini de vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20240120/alman-gazeteci-ukrayna-ordusu-personel-sikintisi-nedeniyle-mevzilerini-terk-etmek-zorunda-kaliyor-1079857975.html
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rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, savunma sanayi, askeri operasyon, kiev, donetsk
rusya savunma bakanlığı, ukrayna, ukrayna ordusu, savunma sanayi, askeri operasyon, kiev, donetsk
Rusya, Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerini imha etti
Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın savunma sanayi tesislerine uzun menzilli, hava ve kara bazlı, yüksek hassasiyetli silahlarla grup ateşi açıldığını söyledi.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekatta son 24 saatte yaşanan gelişmeleri kamuoyuyla paylaşan Savunma Bakanlığı, füze, füze mühimmatı ve patlayıcı madde üreten savunma sanayi tesislerinin yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunun altını çizdi.
Bombardımanın amacına ulaşıldığını belirten Savunma Bakanlığı, belirlenen tüm tesislerin imha edildiğinin vurguladı.
Kupyansk yönünde Ukrayna ordusunun 6 saldırı girişiminin başarısız olduğunu ve 45 askerin öldürüldüğünü aktaran bakanlık, Krasnıy Liman yönünde püskürtülen 4 saldırı teşebbüsünde 220'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Donetsk yönünde düşman 280'den fazla kayıp verdiğini, Güney Donetsk yönündeyse bu rakamın 105'in üzerinde olduğunu belirten bakanlık, Zaporojye yönünde 55 ve Herson yönünde 50 Ukraynalı askerin öldürüldüğünün altını çizdi.
Savunma Bakanlığı, Rusya ordusunun operasyonel taktik savaş uçakları, İHA'lar, füze ve topçu silahlarıyla Ukrayna ordusuna bağlı 'Liman' operasyonel taktik grubunun komuta noktasını imha ettiğini de vurguladı.