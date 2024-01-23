https://sputniknews.com.tr/20240123/mit-baskani-kalindan-irak-ziyareti-1079961565.html

MİT Başkanı Kalın'dan Irak ziyareti

MİT Başkanı Kalın'dan Irak ziyareti

MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Irak Başbakanı es-Sudani ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T19:20+0300

2024-01-23T19:20+0300

2024-01-23T19:23+0300

türkiye

mit

mit

ibrahim kalın

irak

irak

abdullatif reşid

muhammed şiya es-sudani

ortadoğu

türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079961138_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_e720c5a4330864246732027320a71f59.jpg

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.AA'nın güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.Görüşmelerde terörle mücadele, PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, IŞİD ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının görüşüldüğü görüşmede Reşit, terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı bildirildi. MİT Başkanı Kalın, Irak'ta Nuri Maliki ile görüştüKalın, Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi. Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi. Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti.Görüşmede, 'Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge ülkelerini Filistin halkına destek vermeye' çağırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/mit-baskani-ibrahim-kalin-devlete-ve-millete-yapilan-hicbir-ihanet-cezasiz-kalmayacaktir-1079515150.html

türkiye

irak

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mit, mit, ibrahim kalın, irak, irak, abdullatif reşid, muhammed şiya es-sudani , ortadoğu, türk, türkiye