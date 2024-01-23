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MİT Başkanı Kalın'dan Irak ziyareti
MİT Başkanı Kalın'dan Irak ziyareti
MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Irak Başbakanı es-Sudani ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T19:20+0300
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.AA'nın güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.Görüşmelerde terörle mücadele, PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, IŞİD ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının görüşüldüğü görüşmede Reşit, terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı bildirildi. MİT Başkanı Kalın, Irak'ta Nuri Maliki ile görüştüKalın, Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi. Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi. Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti.Görüşmede, 'Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge ülkelerini Filistin halkına destek vermeye' çağırdı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20240110/mit-baskani-ibrahim-kalin-devlete-ve-millete-yapilan-hicbir-ihanet-cezasiz-kalmayacaktir-1079515150.html
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mit, mit, ibrahim kalın, irak, irak, abdullatif reşid, muhammed şiya es-sudani , ortadoğu, türk, türkiye

MİT Başkanı Kalın'dan Irak ziyareti

19:20 23.01.2024 (güncellendi: 19:23 23.01.2024)
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU-AW126190Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU-AW126190
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MİT Başkanı Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Irak Başbakanı es-Sudani ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile görüştü.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.
AA'nın güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Kalın, Irak'a gerçekleştirdiği ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Reşid ve Irak Başbakanı Şiya es-Sudani'nin yanı sıra Şii ve Sünni gruplar ve Türkmen temsilcilerle görüştü.
Görüşmelerde terörle mücadele, PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği, IŞİD ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi konuları değerlendirildi.
Ayrıca güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak Kalkınma Yolu Projesi ile Gazze savaşı, savaşın Irak ve bölge ülkelerine yansımaları da görüşmelerde ele alındı.
Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme yollarının görüşüldüğü görüşmede Reşit, terörle mücadele alanında güvenlik konularında koordinasyon ve istişarenin önemini vurguladığı bildirildi.

MİT Başkanı Kalın, Irak'ta Nuri Maliki ile görüştü

Kalın, Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti kapsamında eski Irak Başbakanı ve Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri Maliki ile bir araya geldi.
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU-Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak'ın başkenti Bağdat'ta gerçekleştirdiği ziyareti
© İHA / ABDULKADİR HACIOĞLU-
Maliki'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Filistin'deki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Maliki, Bağdat ile Ankara arasındaki sorunların çözümü için diyaloğun benimsenmesinin öneminin vurguladığı bildirildi.
Maliki, başta enerji ve imar alanı olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurguladı. Irak'ın komşu ülkeleriyle birlikte çalışarak ülkelerin egemenliklerine saygı duyularak sınır güvenliği konusunda mutabakata varıldığını belirten Maliki, güvenlik ve istikrarı bozacak tüm gruplarla mücadele edildiğini kaydetti.
Görüşmede, 'Filistin halkının gasp edilen meşru haklarının geri alınabilmesi ve İsrail'in işlediği cinayetlere son verilmesi için bölge ülkelerini Filistin halkına destek vermeye' çağırdı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Kalın ise Türkiye'nin Irak'ın güvenliği ve istikrarına destek verdiğini dile getirerek, özellikle güvenlik, ekonomi ve ulaştırma alanlarında iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kale Yerleşkesi'nde düzenlenen Milli İstihbarat Teşkilatının 97. Kuruluş Yıl Dönümü Etkinliklerine katıldı. MİT Başkanı İbrahim Kalın (sağda), programda yer aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
TÜRKİYE
MİT Başkanı İbrahim Kalın: Devlete ve millete yapılan hiçbir ihanet cezasız kalmayacaktır
10 Ocak, 19:53
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