https://sputniknews.com.tr/20240123/madridin-45-yillik-formula-1-ozlemi-sona-eriyor-1079949650.html

Madrid'in 45 yıllık Formula 1 özlemi sona eriyor

Madrid'in 45 yıllık Formula 1 özlemi sona eriyor

Formula 1 yarışlarının 2026 yılından itibaren İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılmaya başlanması için Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ile Madrid özerk... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T14:26+0300

2024-01-23T14:26+0300

2024-01-23T14:26+0300

spor

formula 1 (f1)

ispanya

madrid

yarış

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Madrid'in 45 yıl sonra Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapmasını sağlayan anlaşmanın tanıtımı, IFEMA Fuar Alanı'nda oldu.Anlaşma gereği Madrid pisti, 2026 ile 2035 yılları arasında Formula 1 yarışları takviminde yer alacak.FIA tarafından onaylanacak Madrid pistinin sunulan taslağa göre 5 bin 474 metre uzunluğunda, 20 virajlı, 8 üst geçitli, 2 tünelli, 4 sollama noktalı olması ve sıralama turunun ortalama 1 dakika 32 saniye sürmesi öngörülüyor.Toplamda 110 bin seyirci kapasitesine sahip olacak pist, tamamen özel girişimle yapılacak.Formula 1'in Madrid'e gelmesinin kente sağlayacağı ekonomik katkının yılda yaklaşık 450 milyon Euro’yu bulacağı belirtiliyor.Formula 1 yarışları Madrid'de son olarak 1981 yılında, başkentin 30 kilometre kadar dışındaki San Sebastian de los Reyes ilçesindeki Jarama Pisti'nde yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20240121/ispanya-2023te-84-milyon-turist-ile-rekor-kirdi-1079882845.html

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