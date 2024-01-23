Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'dan ölüm tehditleri geliyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Yapay zeka araçları bazen bizi üzmemek için dediklerimizi kabul ediyor'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Teknolojinin Lider 100leri projesi
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
İBB'nin riskli yapılar için vereceği kira yardımı belli oldu
12:06
84 dk
GERÇEKÜSTÜ BİR DÂHİ
Dünyaca ünlü sürrealist ressam Arap kökenli miydi?
13:33
8 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:01
5 dk
FUTBOL SAATİ
Türkiye'de en çok 'katliam' yapılan oyuncular: Orta saha
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
İsveç'in NATO üyeliği Meclis'te: Onaylanacak mı?
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Alman aşırı sağcılar AB’den ayrılmak istiyor
17:45
2 dk
SESLİ HABER
Kaybolan Amerikalı komandoların cansız bedenleri bulundu
17:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz Saray: Eğer Kiev’i desteklemeyi bırakırsak müttefiklerimiz de aynı şeyi yapabilir
18:09
3 dk
SESLİ HABER
İran, AB’ye elektriği Türkiye üzerinden satabilir
18:20
1 dk
SESLİ HABER
Biden'ın gafları bitmiyor: Toplantıya katılmayan bakanla konuştu
18:43
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ukraynadan-olum-tehditleri-geliyor-1079957819.html
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'dan ölüm tehditleri geliyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'dan ölüm tehditleri geliyor
AB'nin Kiev'e yönelik önemli askeri ve mali yardımlarının önüne set çeken Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'daki kimliği belirsiz... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T17:52+0300
2024-01-23T17:52+0300
macaristan
ukrayna krizi
peter szijjarto
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077228973_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_8936e61726da89938991b43dc224e767.jpg
AB'nin Ukrayna'ya askeri ve mali yardım göndermesine karşı çıkan ve birliğin bu yöndeki kararlarını veto eden Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan tehdit açıklaması geldi.29 Ocak'ta Ukrayna'nın Ujgorod kentinde mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla bir görüşme yapmaya hazırlanan Szijjarto, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte "Ukraynalı kaynaklardan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği üzerinden ölüm tehditleri geldi. Bunun Ujgorod'daki görüşmeyi engellemek için yapıldığı aşikar" dedi.Szijjarto, Kuleba'yla yapacağı görüşmenin kesin olarak gerçekleşmesi için Kiev makamlarının en sert güvenlik önlemlerin alınacağı konusunda güvence verdiğini belirtti.AB ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarıyla yapılan toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Szijjarto, Macar istihbarat servislerinin Ujgorod'daki toplantının güvenliğini sağlamak amacıyla Ukraynalı meslektaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu da söyledi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Dairesi Başkanı Andrey Yermak'ın Szijjarto ile yapılacak görüşmelere Kuleba'yla birlikte katılması bekleniyor. Ujgorod'daki görüşmenin konularından biri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları olacak.Son 2 yıl içinde Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy ile tam teşekküllü tek bir görüşme dahi yapmadı. Diğer AB ülkelerinin liderlerinin aksine Orban bu süre zarfında Kiev'i hiç ziyaret etmedi.
https://sputniknews.com.tr/20231216/disisleri-bakani-szijjarto-macaristan-abd-bayragindaki-yildizlardan-biri-degil-1078519297.html
macaristan
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/09/1077228973_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_855e52f14b82b4591d3404fe943bc690.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
macaristan, peter szijjarto, ukrayna
macaristan, peter szijjarto, ukrayna

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'dan ölüm tehditleri geliyor

17:52 23.01.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALLMacaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AFP 2023 / JOHN MACDOUGALL
Abone ol
AB'nin Kiev'e yönelik önemli askeri ve mali yardımlarının önüne set çeken Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'daki kimliği belirsiz kişilerden ölüm tehditleri aldığını açıkladı.
AB'nin Ukrayna'ya askeri ve mali yardım göndermesine karşı çıkan ve birliğin bu yöndeki kararlarını veto eden Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan tehdit açıklaması geldi.

29 Ocak'ta Ukrayna'nın Ujgorod kentinde mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla bir görüşme yapmaya hazırlanan Szijjarto, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte "Ukraynalı kaynaklardan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği üzerinden ölüm tehditleri geldi. Bunun Ujgorod'daki görüşmeyi engellemek için yapıldığı aşikar" dedi.

Szijjarto, Kuleba'yla yapacağı görüşmenin kesin olarak gerçekleşmesi için Kiev makamlarının en sert güvenlik önlemlerin alınacağı konusunda güvence verdiğini belirtti.

AB ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarıyla yapılan toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Szijjarto, Macar istihbarat servislerinin Ujgorod'daki toplantının güvenliğini sağlamak amacıyla Ukraynalı meslektaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu da söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Dairesi Başkanı Andrey Yermak'ın Szijjarto ile yapılacak görüşmelere Kuleba'yla birlikte katılması bekleniyor. Ujgorod'daki görüşmenin konularından biri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları olacak.

Son 2 yıl içinde Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy ile tam teşekküllü tek bir görüşme dahi yapmadı. Diğer AB ülkelerinin liderlerinin aksine Orban bu süre zarfında Kiev'i hiç ziyaret etmedi.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto Belarus Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2023
DÜNYA
Dışişleri Bakanı Szijjarto: Macaristan ABD bayrağındaki yıldızlardan biri değil
16 Aralık 2023, 10:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала