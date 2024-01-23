https://sputniknews.com.tr/20240123/macaristan-disisleri-bakani-szijjarto-ukraynadan-olum-tehditleri-geliyor-1079957819.html

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'dan ölüm tehditleri geliyor

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Ukrayna'dan ölüm tehditleri geliyor

AB'nin Kiev'e yönelik önemli askeri ve mali yardımlarının önüne set çeken Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna'daki kimliği belirsiz... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T17:52+0300

2024-01-23T17:52+0300

2024-01-23T17:52+0300

macaristan

ukrayna krizi

peter szijjarto

ukrayna

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AB'nin Ukrayna'ya askeri ve mali yardım göndermesine karşı çıkan ve birliğin bu yöndeki kararlarını veto eden Macar Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan tehdit açıklaması geldi.29 Ocak'ta Ukrayna'nın Ujgorod kentinde mevkidaşı Dmitriy Kuleba'yla bir görüşme yapmaya hazırlanan Szijjarto, Brüksel'de gazetecilere verdiği demeçte "Ukraynalı kaynaklardan Macaristan'ın Kiev Büyükelçiliği üzerinden ölüm tehditleri geldi. Bunun Ujgorod'daki görüşmeyi engellemek için yapıldığı aşikar" dedi.Szijjarto, Kuleba'yla yapacağı görüşmenin kesin olarak gerçekleşmesi için Kiev makamlarının en sert güvenlik önlemlerin alınacağı konusunda güvence verdiğini belirtti.AB ülkelerinin dışişleri ve ticaret bakanlarıyla yapılan toplantılara katılmak üzere Brüksel'de bulunan Szijjarto, Macar istihbarat servislerinin Ujgorod'daki toplantının güvenliğini sağlamak amacıyla Ukraynalı meslektaşlarıyla sürekli temas halinde olduğunu da söyledi.Ukrayna Devlet Başkanlığı Dairesi Başkanı Andrey Yermak'ın Szijjarto ile yapılacak görüşmelere Kuleba'yla birlikte katılması bekleniyor. Ujgorod'daki görüşmenin konularından biri, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında yapılacak görüşmenin hazırlıkları olacak.Son 2 yıl içinde Macaristan Başbakanı Orban, Zelenskiy ile tam teşekküllü tek bir görüşme dahi yapmadı. Diğer AB ülkelerinin liderlerinin aksine Orban bu süre zarfında Kiev'i hiç ziyaret etmedi.

https://sputniknews.com.tr/20231216/disisleri-bakani-szijjarto-macaristan-abd-bayragindaki-yildizlardan-biri-degil-1078519297.html

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