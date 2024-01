Lavrov: ABD, Putin'in muazzam iyi niyetini görmezden geldi

https://sputniknews.com.tr/20240123/lavrov-abd-putinin-muazzam-iyi-niyetini-gormezden-geldi-1079941179.html

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki ilk iki döneminde ABD'ye karşı muazzam bir iyi niyet sergilediğini ancak... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak için gittiği New York'ta temaslarına devam eden Lavrov, CBS News televizyonuna demeç verdi."Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler uzun süre dostaneydi ancak 43. ABD Başkanı George W. Bush döneminde karşılıklı güven zedelenmeye başladı. Putin'in görevdeki ilk iki döneminde gösterdiği muazzam iyi niyet göz ardı edildi" diyen Lavrov, Bush'un Putin için "Tamam, bu çok iyi bir adam, onu cebimizde tutalım" görüşünde olduğunu kaydetti.ABD'li politikacıların Washington'un SSCB'nin çöküşünden sonra izlediği 'kabul edilemez politikalardan' tek bir ders bile almadığını belirten Lavrov, Batılı ülkelerin son SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a verdiği NATO'yu genişletmeme sözünü hatırlatarak Moskova'nın genişlemenin olası sonuçları konusunda askeri bloğu defalarca uyardığına dikkat çekti.'Trump'ın gelmesi ABD'nin Ukrayna politikasını değiştirmez'Bu bağlamda Lavrov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin Washington'un Ukrayna politikasında değişikliğe yol açmayacağını belirtti.Lavrov, bu konuyla ilgili soruya "Bir fark olacağını düşünmüyorum, zira stratejik istikrar, eşitlik, karşılıklı güven, denetimler, şeffaflık vb. konulardaki tüm anlaşmalar da dahil Rusya-Amerikan ilişkilerini, onların temellerini yok etmeye yönelik bir eğilim var. Bütün bunları daha Başkan Bush döneminde yıkmaya başladılar" yanıtını verdi.Rusya Dışişleri Bakanı, ABD başkanının Rusya'yla o dönemde mevcut olan ilişkileri bozma yönündeki ilk adımının, Washington'un kıtalararası balistik füzelere ilişkin anlaşmadan çekilmesi olduğunun altını çizdi.'ABD'de üstünlük ve cezasızlık duygusu derinleşiyor'Bununla beraber ABD'de üstünlük ve cezasızlık duygusunun derinleştiğine dikkat çeken Lavrov, "Putin'in ilk iki döneminde gösterdiği iyi niyeti görmezden gelenler, yanlış hesap yapanlar, tüm bunları yeniden düşünmesi gerekiyor. Ancak bunun yerine, SSCB'nin çöküşünden sonra ABD'nin izlediği kabul edilemez politikalardan tek bir ders bile almamış ABD'li politikacılara tanık oluyoruz" diye ekledi.'Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanmayı bırakmak isteyen herkesle diyaloğa hazırız'Lavrov, CBS'ye demecinde, Moskova'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanmayı bırakmak isteyen herkesle diyaloğa hazır olduğunu da ifade etti.Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın müzakereleri reddettiğine dair iddiaları yalanladığını anımsatan Lavrov, "Rusya, dünyadaki durumun, bu durumun temel nedenlerinin tartışılmasını, Rusya'nın ve Ukrayna halkının meşru ulusal çıkarlarını güvence altına alacak bir çözüme ulaşılmasını da içeren her türlü ciddi öneriyi tartışmaya hazır olduğunu hazır olduğunu her zaman dile getirdi" diye konuştu.Lavrov, Moskova'nın aksine Washington'un siyasi diyaloğa ilgi göstermediğinin altını çizdi.'Filistin devleti kurulmadıkça Arap ve Müslüman dünyasında daha fazla zulüm olacak'Diğer taraftan İsrail-Filistin çatışması ışığında Ortadoğu'daki durumu değerlendiren Lavrov, Filistin devleti kurulmadıkça Arap ve Müslüman dünyasında zaman zaman daha fazla şiddet yaşanacağı uyarısında bulundu."Bu bir kehanet değil, ancak adalet sağlanmadıkça, Filistin devleti kurulmadıkça, Filistin'de veya Arap ve Müslüman dünyasının diğer bölgelerinde zaman zaman daha fazla zulmün ortaya çıkacağına inanıyorum" diye devam eden Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının barbarlık olduğunu ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığını da belirtti.

