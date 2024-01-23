Lavrov: ABD, Putin'in muazzam iyi niyetini görmezden geldi

Türkiye
Bahçeli: İstanbul muradına erecek, Ankara'ya Altınok mühür vuracak
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'X'in 20 kat daha ölümcül olduğu ifade ediliyor'
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
7 dk
FETHİ YILMAZ’LA 30 DAKİKA
Özel okulların zam oyunu
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240123/lavrov-abd-putinin-muazzam-iyi-niyetini-gormezden-geldi-1079941179.html
Lavrov: ABD, Putin'in muazzam iyi niyetini görmezden geldi
Lavrov: ABD, Putin'in muazzam iyi niyetini görmezden geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki ilk iki döneminde ABD'ye karşı muazzam bir iyi niyet sergilediğini ancak... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:30+0300
2024-01-23T10:44+0300
dünya
sergey lavrov
rusya dışişleri bakanlığı
abd
new york
birleşmiş milletler (bm)
birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk)
rusya
moskova
washington
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079941023_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_03efd140fb0a666677b6f2d1f0a98195.jpg
BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak için gittiği New York'ta temaslarına devam eden Lavrov, CBS News televizyonuna demeç verdi."Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler uzun süre dostaneydi ancak 43. ABD Başkanı George W. Bush döneminde karşılıklı güven zedelenmeye başladı. Putin'in görevdeki ilk iki döneminde gösterdiği muazzam iyi niyet göz ardı edildi" diyen Lavrov, Bush'un Putin için "Tamam, bu çok iyi bir adam, onu cebimizde tutalım" görüşünde olduğunu kaydetti.ABD'li politikacıların Washington'un SSCB'nin çöküşünden sonra izlediği 'kabul edilemez politikalardan' tek bir ders bile almadığını belirten Lavrov, Batılı ülkelerin son SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a verdiği NATO'yu genişletmeme sözünü hatırlatarak Moskova'nın genişlemenin olası sonuçları konusunda askeri bloğu defalarca uyardığına dikkat çekti.'Trump'ın gelmesi ABD'nin Ukrayna politikasını değiştirmez'Bu bağlamda Lavrov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin Washington'un Ukrayna politikasında değişikliğe yol açmayacağını belirtti.Lavrov, bu konuyla ilgili soruya "Bir fark olacağını düşünmüyorum, zira stratejik istikrar, eşitlik, karşılıklı güven, denetimler, şeffaflık vb. konulardaki tüm anlaşmalar da dahil Rusya-Amerikan ilişkilerini, onların temellerini yok etmeye yönelik bir eğilim var. Bütün bunları daha Başkan Bush döneminde yıkmaya başladılar" yanıtını verdi.Rusya Dışişleri Bakanı, ABD başkanının Rusya'yla o dönemde mevcut olan ilişkileri bozma yönündeki ilk adımının, Washington'un kıtalararası balistik füzelere ilişkin anlaşmadan çekilmesi olduğunun altını çizdi.'ABD'de üstünlük ve cezasızlık duygusu derinleşiyor'Bununla beraber ABD'de üstünlük ve cezasızlık duygusunun derinleştiğine dikkat çeken Lavrov, "Putin'in ilk iki döneminde gösterdiği iyi niyeti görmezden gelenler, yanlış hesap yapanlar, tüm bunları yeniden düşünmesi gerekiyor. Ancak bunun yerine, SSCB'nin çöküşünden sonra ABD'nin izlediği kabul edilemez politikalardan tek bir ders bile almamış ABD'li politikacılara tanık oluyoruz" diye ekledi.'Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanmayı bırakmak isteyen herkesle diyaloğa hazırız'Lavrov, CBS'ye demecinde, Moskova'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanmayı bırakmak isteyen herkesle diyaloğa hazır olduğunu da ifade etti.Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın müzakereleri reddettiğine dair iddiaları yalanladığını anımsatan Lavrov, "Rusya, dünyadaki durumun, bu durumun temel nedenlerinin tartışılmasını, Rusya'nın ve Ukrayna halkının meşru ulusal çıkarlarını güvence altına alacak bir çözüme ulaşılmasını da içeren her türlü ciddi öneriyi tartışmaya hazır olduğunu hazır olduğunu her zaman dile getirdi" diye konuştu.Lavrov, Moskova'nın aksine Washington'un siyasi diyaloğa ilgi göstermediğinin altını çizdi.'Filistin devleti kurulmadıkça Arap ve Müslüman dünyasında daha fazla zulüm olacak'Diğer taraftan İsrail-Filistin çatışması ışığında Ortadoğu'daki durumu değerlendiren Lavrov, Filistin devleti kurulmadıkça Arap ve Müslüman dünyasında zaman zaman daha fazla şiddet yaşanacağı uyarısında bulundu."Bu bir kehanet değil, ancak adalet sağlanmadıkça, Filistin devleti kurulmadıkça, Filistin'de veya Arap ve Müslüman dünyasının diğer bölgelerinde zaman zaman daha fazla zulmün ortaya çıkacağına inanıyorum" diye devam eden Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının barbarlık olduğunu ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığını da belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20240122/lavrov-batinin-kieve-yardiminin-ukrayna-krizine-bariscil-cozum-arayisini-engelledigi-ortada-1079919344.html
abd
new york
rusya
moskova
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079941023_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_af4bab787cb584bcc640380f0ea9df48.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, new york, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, moskova, washington
sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, abd, new york, birleşmiş milletler (bm), birleşmiş milletler güvenlik konseyi (bmgk), rusya, moskova, washington

Lavrov: ABD, Putin'in muazzam iyi niyetini görmezden geldi

10:30 23.01.2024 (güncellendi: 10:44 23.01.2024)
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / HandoutRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© Rusya Dışişleri Bakanlığı / Handout
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin'deki ilk iki döneminde ABD'ye karşı muazzam bir iyi niyet sergilediğini ancak Washington'un bunu görmezden geldiğini, NATO'nun doğuya doğru genişlemesini sürdürdüğünü söyledi.
BM Güvenlik Konseyi'ndeki Filistin ve Ukrayna konulu toplantılara katılmak için gittiği New York'ta temaslarına devam eden Lavrov, CBS News televizyonuna demeç verdi.
"Moskova ile Washington arasındaki ilişkiler uzun süre dostaneydi ancak 43. ABD Başkanı George W. Bush döneminde karşılıklı güven zedelenmeye başladı. Putin'in görevdeki ilk iki döneminde gösterdiği muazzam iyi niyet göz ardı edildi" diyen Lavrov, Bush'un Putin için "Tamam, bu çok iyi bir adam, onu cebimizde tutalım" görüşünde olduğunu kaydetti.
ABD'li politikacıların Washington'un SSCB'nin çöküşünden sonra izlediği 'kabul edilemez politikalardan' tek bir ders bile almadığını belirten Lavrov, Batılı ülkelerin son SSCB Devlet Başkanı Mihail Gorbaçov'a verdiği NATO'yu genişletmeme sözünü hatırlatarak Moskova'nın genişlemenin olası sonuçları konusunda askeri bloğu defalarca uyardığına dikkat çekti.

'Trump'ın gelmesi ABD'nin Ukrayna politikasını değiştirmez'

Bu bağlamda Lavrov, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin Washington'un Ukrayna politikasında değişikliğe yol açmayacağını belirtti.
Lavrov, bu konuyla ilgili soruya "Bir fark olacağını düşünmüyorum, zira stratejik istikrar, eşitlik, karşılıklı güven, denetimler, şeffaflık vb. konulardaki tüm anlaşmalar da dahil Rusya-Amerikan ilişkilerini, onların temellerini yok etmeye yönelik bir eğilim var. Bütün bunları daha Başkan Bush döneminde yıkmaya başladılar" yanıtını verdi.
Rusya Dışişleri Bakanı, ABD başkanının Rusya'yla o dönemde mevcut olan ilişkileri bozma yönündeki ilk adımının, Washington'un kıtalararası balistik füzelere ilişkin anlaşmadan çekilmesi olduğunun altını çizdi.

'ABD'de üstünlük ve cezasızlık duygusu derinleşiyor'

Bununla beraber ABD'de üstünlük ve cezasızlık duygusunun derinleştiğine dikkat çeken Lavrov, "Putin'in ilk iki döneminde gösterdiği iyi niyeti görmezden gelenler, yanlış hesap yapanlar, tüm bunları yeniden düşünmesi gerekiyor. Ancak bunun yerine, SSCB'nin çöküşünden sonra ABD'nin izlediği kabul edilemez politikalardan tek bir ders bile almamış ABD'li politikacılara tanık oluyoruz" diye ekledi.

'Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanmayı bırakmak isteyen herkesle diyaloğa hazırız'

Lavrov, CBS'ye demecinde, Moskova'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı kullanmayı bırakmak isteyen herkesle diyaloğa hazır olduğunu da ifade etti.
Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın müzakereleri reddettiğine dair iddiaları yalanladığını anımsatan Lavrov, "Rusya, dünyadaki durumun, bu durumun temel nedenlerinin tartışılmasını, Rusya'nın ve Ukrayna halkının meşru ulusal çıkarlarını güvence altına alacak bir çözüme ulaşılmasını da içeren her türlü ciddi öneriyi tartışmaya hazır olduğunu hazır olduğunu her zaman dile getirdi" diye konuştu.
Lavrov, Moskova'nın aksine Washington'un siyasi diyaloğa ilgi göstermediğinin altını çizdi.

'Filistin devleti kurulmadıkça Arap ve Müslüman dünyasında daha fazla zulüm olacak'

Diğer taraftan İsrail-Filistin çatışması ışığında Ortadoğu'daki durumu değerlendiren Lavrov, Filistin devleti kurulmadıkça Arap ve Müslüman dünyasında zaman zaman daha fazla şiddet yaşanacağı uyarısında bulundu.
"Bu bir kehanet değil, ancak adalet sağlanmadıkça, Filistin devleti kurulmadıkça, Filistin'de veya Arap ve Müslüman dünyasının diğer bölgelerinde zaman zaman daha fazla zulmün ortaya çıkacağına inanıyorum" diye devam eden Lavrov, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının barbarlık olduğunu ve hiçbir haklı gerekçesi bulunmadığını da belirtti.
Sergey Lavrov Sputnik Röportajı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
DÜNYA
Lavrov: Batı'nın Kiev'e yardımının Ukrayna krizine barışçıl çözüm arayışını engellediği ortada
Dün, 18:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала