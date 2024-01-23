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12:06
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5 dk
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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/ingiliz-uzman-zelenskiyin-rus-topraklarina-yonelik-kararnamesi-toprak-iddiasi-1079967719.html
İngiliz uzman: Zelenskiy’in ‘Rus topraklarına yönelik kararnamesi’ toprak iddiası
İngiliz uzman: Zelenskiy’in ‘Rus topraklarına yönelik kararnamesi’ toprak iddiası
İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenildiği bir dönemde Zelenskiy'in Rusya topraklarına ilişkin kararname yayınlamasının tuhaf... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T23:21+0300
2024-01-23T23:21+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
aleksandr mercouris
rusya savunma bakanlığı
rusya
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya’nın bazı bölge ve şehirlerini ‘tarihsel olarak Ukraynalıların yaşadığı topraklar’ olarak gören kararnamesini YouTube kanalından değerlendiren İngiliz analist Aleksandr Mercouris, kararnamenin Kiev'in cephede ciddi bir yenilgiye uğradığı sırada yayınlanmasının tuhaf göründüğünü söyledi.Mercouris, “Zelenskiy'in kararnamesi, toprak iddiasından başka bir şey değil. Rusların cephede başarılı saldırı eylemleri yürüttüğü bir sırada bu çok garip görünüyor. Ukrayna bu savaşı kesinlikle kaybediyor” dedi.Kiev yetkililerinin bu tür önlemlerle milliyetçi elitten daha fazla destek almayı umduğuna vurgu yapan Merkouris, Zelenskiy'in bu şekilde milliyetçiler arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ye sempati duyan politikacıları kendi yanına çekmeyi amaçladığını kaydetti.Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk ve Rostov bölgeleri “tarihsel olarak Ukraynalıların yaşadığı topraklar" olarak gören bir kararname yayınlamıştı.Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, bunu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarından kaynaklanan basit bir propaganda hamlesi olarak nitelendirerek, “Ukrayna lideri böyle devam ederse yakında Kanada'yı da ilhak edecek” diyerek, Zelenskiy’i ti’ye aldı.Zelenskiy'in "Rusya'daki Ukraynalıların ulusal kimliğini korumaya" yönelik eylem planına ilişkin kararnamesini yorumlayan Kırım Senatörü Olga Kovitidi ise, komşu ülkede yaşananların siyasi değerlendirmelerden uzak, tıbbi terminolojiye daha yakın olduğunu belirterek, “Kiev yetkililerinin hastalığı son aşamasına girdi” ifadesini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240123/zelenskiy-rus-pasaportu-alan-ukraynalilari-vatandasliktan-cikarmak-istiyor-1079940655.html
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vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr mercouris, rusya savunma bakanlığı, rusya
vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi, aleksandr mercouris, rusya savunma bakanlığı, rusya

İngiliz uzman: Zelenskiy’in ‘Rus topraklarına yönelik kararnamesi’ toprak iddiası

23:21 23.01.2024
© AP Photo / Virginia MayoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
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İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yenildiği bir dönemde Zelenskiy'in Rusya topraklarına ilişkin kararname yayınlamasının tuhaf göründüğünü belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya’nın bazı bölge ve şehirlerini ‘tarihsel olarak Ukraynalıların yaşadığı topraklar’ olarak gören kararnamesini YouTube kanalından değerlendiren İngiliz analist Aleksandr Mercouris, kararnamenin Kiev'in cephede ciddi bir yenilgiye uğradığı sırada yayınlanmasının tuhaf göründüğünü söyledi.
Mercouris, “Zelenskiy'in kararnamesi, toprak iddiasından başka bir şey değil. Rusların cephede başarılı saldırı eylemleri yürüttüğü bir sırada bu çok garip görünüyor. Ukrayna bu savaşı kesinlikle kaybediyor” dedi.
Kiev yetkililerinin bu tür önlemlerle milliyetçi elitten daha fazla destek almayı umduğuna vurgu yapan Merkouris, Zelenskiy'in bu şekilde milliyetçiler arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ye sempati duyan politikacıları kendi yanına çekmeyi amaçladığını kaydetti.
Daha önce, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronej, Kursk ve Rostov bölgeleri “tarihsel olarak Ukraynalıların yaşadığı topraklar" olarak gören bir kararname yayınlamıştı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev, bunu Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin cephedeki başarısızlıklarından kaynaklanan basit bir propaganda hamlesi olarak nitelendirerek, “Ukrayna lideri böyle devam ederse yakında Kanada'yı da ilhak edecek” diyerek, Zelenskiy’i ti’ye aldı.
Zelenskiy'in "Rusya'daki Ukraynalıların ulusal kimliğini korumaya" yönelik eylem planına ilişkin kararnamesini yorumlayan Kırım Senatörü Olga Kovitidi ise, komşu ülkede yaşananların siyasi değerlendirmelerden uzak, tıbbi terminolojiye daha yakın olduğunu belirterek, “Kiev yetkililerinin hastalığı son aşamasına girdi” ifadesini kullandı.
Ukrayna pasaportu Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2024
Ukrayna krizi
Zelenskiy, Rus pasaportu alan Ukraynalıları vatandaşlıktan çıkarmak istiyor
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