https://sputniknews.com.tr/20240123/iletisim-baskanligi-dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-ilber-ortayli-aciklamasi-1079964022.html

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘İlber Ortaylı’ açıklaması

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘İlber Ortaylı’ açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki "İtalya Başbakanı Meloni ile... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T21:14+0300

2024-01-23T21:14+0300

2024-01-23T21:14+0300

türkiye

ilber ortaylı

italya

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)

dezenformasyonla mücadele merkezi

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Tarihçi İlber Ortaylı'nin, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dediği iddiası yalanlandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.

https://sputniknews.com.tr/20240122/italya-basbakani-meloniyi-kapalicarsida-gezdiren-ilber-ortayli-son-derece-sempatik-ve-mutevazi-1079906311.html

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ilber ortaylı, italya, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi