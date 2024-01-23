https://sputniknews.com.tr/20240123/iletisim-baskanligi-dezenformasyonla-mucadele-merkezinden-ilber-ortayli-aciklamasi-1079964022.html
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘İlber Ortaylı’ açıklaması
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘İlber Ortaylı’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki "İtalya Başbakanı Meloni ile... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T21:14+0300
2024-01-23T21:14+0300
2024-01-23T21:14+0300
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ilber ortaylı
italya
cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı
cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer)
dezenformasyonla mücadele merkezi
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Tarihçi İlber Ortaylı'nin, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dediği iddiası yalanlandı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.
https://sputniknews.com.tr/20240122/italya-basbakani-meloniyi-kapalicarsida-gezdiren-ilber-ortayli-son-derece-sempatik-ve-mutevazi-1079906311.html
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ilber ortaylı, italya, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi
ilber ortaylı, italya, cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı, cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi (cimer), dezenformasyonla mücadele merkezi
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden ‘İlber Ortaylı’ açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dedi" iddiasının, doğru olmadığını bildirdi.
Tarihçi İlber Ortaylı'nin, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dediği iddiası yalanlandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.
Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.
Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Meloni'ye, Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' ifadesinin, konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın, Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın, bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın, sosyal medyada dolaşan 'Faşist Meloni' ve 'Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği' yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."
Açıklamada, asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği de vurgulandı.