https://sputniknews.com.tr/20240123/huda-par-genel-baskani-yapicioglu-isvecin-natoya-katilim-protokolune-hayir-demeye-cagiriyoruz-1079953490.html

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne 'hayır' demeye çağırıyoruz

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne 'hayır' demeye çağırıyoruz

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, HÜDA PAR olarak Meclis Genel Kurulu'na sevk edilen ‘Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T16:16+0300

2024-01-23T16:16+0300

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TBMM Genel Kurulu'na sevk edilen "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”ne hayır diyeceklerini belirten HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Esasen Soğuk Savaş sonrası konsept değişikliğine giderek İslam’ı ve Müslümanları hedef tahtasına koyan NATO, Amerikan emperyalizmine ve siyonizmin kirli emellerine hizmet etmektedir. Uzunca bir süredir hasmane tavırları açıkça ortaya koyan emperyalist ABD ve İslam düşmanlığı yapan ülkelerin lehine olabilecek hiçbir düzenleme Meclisten geçmemelidir” ifadelerini kulandı.İsveç’in NATO üyeliğinin veto edilmesi, ABD’nin şantaj ve tehdit siyasetine boyun eğilmeyeceğinin de somut bir göstergesi olacağını ifade eden Yapıcıoğlu bütün milletvekillerine çağrıda bulunarak “İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne hayır demeye çağırıyoruz” dedi.Yapıcıoğlu’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

https://sputniknews.com.tr/20240123/saadet-partisi-milletvekili-kilic-isvecin-nato-uyeligine-red-oyu-verecegiz--1079949907.html

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