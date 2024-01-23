HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne 'hayır' demeye çağırıyoruz
“Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça saldırıları himaye ve teşvik ederek İslam düşmanlığını bir devlet politikasına dönüştüren İsveç’in NATO üyeliğine geçit verilmemelidir.
Biz HÜDA PAR olarak; Meclis Genel Kuruluna sevk edilen "Kuzey Atlantik Antlaşmasına İsveç Krallığının Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi”ne HAYIR diyoruz.
Esasen Soğuk Savaş sonrası konsept değişikliğine giderek İslam’ı ve Müslümanları hedef tahtasına koyan NATO, Amerikan emperyalizmine ve siyonizmin kirli emellerine hizmet etmektedir.
Uzunca bir süredir hasmane tavırları açıkça ortaya koyan emperyalist ABD ve İslam düşmanlığı yapan ülkelerin lehine olabilecek hiçbir düzenleme Meclisten geçmemelidir.
İsveç’in NATO üyeliğinin veto edilmesi, ABD’nin şantaj ve tehdit siyasetine boyun eğilmeyeceğinin de somut bir göstergesi olacaktır.Bütün milletvekillerini İsveç’in NATO’ya katılım protokolüne HAYIR demeye çağırıyoruz.”