https://sputniknews.com.tr/20240123/hindistanda-myanmar-ordusuna-ait-ucak-pistten-cikti-1079947563.html

Hindistan'da Myanmar ordusuna ait uçak pistten çıktı

Hindistan'da Myanmar ordusuna ait uçak pistten çıktı

Hindistan'a kaçan Myanmar askerlerini almak için giden Myanmar ordusuna ait bir uçağın pistten çıkması sonucu 8 kişi yaralandı. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T13:34+0300

2024-01-23T13:34+0300

2024-01-23T13:34+0300

dünya

hindistan

myanmar

myanmar ordusu

darbe

darbe girişimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079947406_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_7f756cc6ed98305e032108c0f08b7c50.jpg

Yerel yetkililer, Hindistan'ın kuzeydoğusunda yer alan Mizoram eyaletindeki havalimanına inen, Myanmar ordusuna ait bir uçağın pistten çıktığını bildirdi.Söz konusu uçağın, Hindistan'a kaçan Myanmar askerlerini geri almak için geldiğini aktaran yetkililer, uçakta bulunan 14 kişiden 8'inin yaralandığını kaydetti.Yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, durumlarına ilişkin bilgi paylaşılmadı.Hindistan'a kaçan Myanmar askerleriMyanmar'da orduya karşı saldırı başlatan silahlı grupların ilerleyişi sürerken, 19 Ocak'ta 276 Myanmar askerinin Hindistan'a sığındığı bildirilmişti.Gazetecilere konuşan Hindistanlı yetkili, Mizoram eyaletine gelen askerlerin silahlarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu kaydetmişti.Açıklamayı yapan yetkili, askerleri geri göndermek için "gerekli sürecin başlatıldığını ve 21 Ocak'a kadar sürecin tamamlanabileceğini" ifade etmişti.Myanmar'da silahlı gruplar, orduya karşı saldırı başlatmıştı"Üç Kardeşler İttifakı" adı altında bir araya gelen Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu, Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusundan silahlı gruplar, 27 Ekim 2023'te Çin sınırına yakın kuzeydeki Shan eyaletinden Myanmar ordusuna karşı saldırılar başlatmıştı.İlerleyişini sürdüren silahlı gruplar, Hindistan sınırında yer alan Chin eyaletindeki Rathedaung kasabasında bir karakol ile Myanmar ordusuna ait bir askeri kampı ele geçirmişti.Budist Arakan Ordusu'nun eyaletteki saldırılarından kaçan 43 asker ise Mizoram eyaletine sığınmış; Hint güvenlik güçleri de Myanmar askerlerini başka noktaya taşıyıp ardından da ülkelerine teslim ettiğini duyurmuştu.Budist Arakan Ordusu'nun, Hindistan sınırında bulunan Chin eyaletindeki Paletwa kasabasının kontrolünü ele geçirdiği de öne sürülmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240121/hindistan-myanmar-sinirini-tel-orguyle-kapatiyor-1079866232.html

hindistan

myanmar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hindistan, myanmar, myanmar ordusu, darbe, darbe girişimi