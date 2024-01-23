https://sputniknews.com.tr/20240123/endonezyada-cin-yeni-yili-hazirliklari-1079940133.html
Endonezya'da Çin yeni yılı hazırlıkları
Endonezya'da Çin yeni yılı hazırlıkları
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:13+0300
2024-01-23T10:13+0300
2024-01-23T10:13+0300
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
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çin, endonezya, çin yılı, çin yeni yılı, фото
Endonezya'da Çin yeni yılı hazırlıkları
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
© Agoes Rudianto
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
© Agoes Rudianto
Çin kökenli sakinler, yeni yıl hazırlıkları kapsamında önemli alışveriş noktalarından biri olan Glodok Pancoran sokak pazarında alışveriş yaptı
Çin kökenli sakinler, yeni yıl hazırlıkları kapsamında önemli alışveriş noktalarından biri olan Glodok Pancoran sokak pazarında alışveriş yaptı
© Agoes Rudianto
Çin'in geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 'Tavşan Yılı' geride bırakılarak, 'Ejderha Yılı'na girilecek.
Çin'in geleneksel 12 Hayvanlı Ay Takvimi'ne göre 'Tavşan Yılı' geride bırakılarak, 'Ejderha Yılı'na girilecek.
© Agoes Rudianto
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, geleneksel Çin ay-güneş takviminin başında kutlanan Çin Yeni Yılı için hazırlıklar devam ediyor.
© Agoes Rudianto
Çin astrolojisine göre 2024, Endonezya'da özel bir yıl olarak kabul ediliyor ve bu nedenle kutlamalar daha büyük bir coşkuyla yapılıyor.
Çin astrolojisine göre 2024, Endonezya'da özel bir yıl olarak kabul ediliyor ve bu nedenle kutlamalar daha büyük bir coşkuyla yapılıyor.
© Agoes Rudianto
Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinlikler, Çin Yeni Yılı'nın gelişini renkli gösteriler ve özel kutlamalarla selamlıyor.
Endonezya'nın çeşitli bölgelerinde düzenlenen etkinlikler, Çin Yeni Yılı'nın gelişini renkli gösteriler ve özel kutlamalarla selamlıyor.