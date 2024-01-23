https://sputniknews.com.tr/20240123/disisleri-bakani-fidan-new-yorkta-rus-mevkidasi-lavrov-ile-gorustu-1079931933.html

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, New York'ta Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyindeki Filistin konulu toplantının öncesinde New York'ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T08:28+0300

2024-01-23T08:28+0300

2024-01-23T08:28+0300

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Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile ABD'nin New York kentinde bir araya geldiği belirtildi.Rusya: Bölgesel sorunlara karşılıklı çözüm ihtiyacı teyit edildiRusya Dışişleri Bakanlığı tarafından görüşmeyle ilgili yayımlanan yazılı açıklamada ise tarafların ikili ticaret ve ekonomik işbirliğine ilişkin güncel konuları ele aldıkları bildirilirken, Lavrov ve Fidan’ın, görüşmede iki ülke için karşılıklı fayda sağlayan ilişkilerin sürdürülmesi ve daha da genişletilmesi amacıyla ortak çalışmaların devam ettirilmesinin önemini vurguladığı ifade edildi.Toplantıda enerji sektöründeki kilit Rus-Türk ortak projelerinin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye de değinilirken, önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek ikili temasların takvimi masaya yatırıldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı, tarafların bir dizi uluslararası mesele hakkında görüş alışverişinde bulunduğuna da vurgu yaptığı mesajında, “Başta Gazze Şeridi ve Suriye olmak üzere genel olarak Ortadoğu ve Karadeniz Bölgesi ile birlikte Kafkasya’daki durum ele alınmış olup, acil bölgesel sorunlara ‘karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulunması’ amacıyla Rusya ve Türkiye’nin atacağı adımların koordine edilmesi ihtiyacı teyit edilmiştir” denildi.

https://sputniknews.com.tr/20240118/lavrovdan-buyuk-basin-toplantisi-rusyanin-2023teki-diplomatik-calismalarini-degerlendirecek-1079772822.html

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türkiye, rusya, hakan fidan, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, türkiye dışişleri bakanlığı, abd, new york, bm güvenlik konseyi