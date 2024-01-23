https://sputniknews.com.tr/20240123/dere-yatagina-ucan-aracindan-kurtuldu-yakinlarini-aradi-ufak-bir-siyrik-1079947311.html

Dere yatağına uçan aracından kurtuldu, yakınlarını aradı: 'Ufak bir sıyrık'

Dere yatağına uçan aracından kurtuldu, yakınlarını aradı: 'Ufak bir sıyrık'

Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken... 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T13:54+0300

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türkiye

kaza

bursa

video

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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücüsü kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu.Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı yakınlarına telefon açtı.Kazayı yapan sürücü yakınlarına "Araçta hiçbir şey yok" diyerek kazayı anlatırken, o anları gören arkadaşı, hem kayda aldı hem de gülerek izledi.

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