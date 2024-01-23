https://sputniknews.com.tr/20240123/dere-yatagina-ucan-aracindan-kurtuldu-yakinlarini-aradi-ufak-bir-siyrik-1079947311.html
Dere yatağına uçan aracından kurtuldu, yakınlarını aradı: 'Ufak bir sıyrık'
Dere yatağına uçan aracından kurtuldu, yakınlarını aradı: 'Ufak bir sıyrık'
Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken... 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T13:54+0300
2024-01-23T13:54+0300
2024-01-23T13:54+0300
türkiye
kaza
bursa
video
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Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücüsü kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu.Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı yakınlarına telefon açtı.Kazayı yapan sürücü yakınlarına "Araçta hiçbir şey yok" diyerek kazayı anlatırken, o anları gören arkadaşı, hem kayda aldı hem de gülerek izledi.
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kaza, bursa, video
Dere yatağına uçan aracından kurtuldu, yakınlarını aradı: 'Ufak bir sıyrık'
Bursa'da bir otomobil sürücüsü aracıyla dere yatağına uçtu. Ters dönen otomobilden çıkan sürücü o anları "hiçbir şey yokmuş" gibi telefonda anlatırken, arkadaşı o anları gülerek kayda aldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halindeki bir sürücüsü kontrolden çıkıp dere yatağına uçtu.
Ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkan sürücü ve arkadaşı yakınlarına telefon açtı.
Kazayı yapan sürücü yakınlarına "Araçta hiçbir şey yok" diyerek kazayı anlatırken, o anları gören arkadaşı, hem kayda aldı hem de gülerek izledi.