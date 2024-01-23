https://sputniknews.com.tr/20240123/bes-yil-once-kendini-venezuellanin-devlet-baskani-ilan-eden-juan-guaidoya-ne-oldu-1079962700.html
Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?
Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?
23 Ocak 2019'da pek tanınmayan Venezüellalı muhalif siyasetçi Juan Guaido kendini geçici devlet başkanvekili ilan etmişti. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T20:32+0300
2024-01-23T20:32+0300
2024-01-23T20:32+0300
multimedya
venezüella
juan guaido
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079962786_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f7e44573c11c36fcaba385067c4187c9.png
Bu adımın kanuna aykırı olmasına rağmen Guaido Washington ve müttefiklerinden destek ve finansal yardım almıştı. Ancak beş yıl sonra hak yerini buldu. Juan Guaido'nun akıbeti ve şu an onun yerine kimin geçmeye çalıştığına dair bilgi, Sputnik'in videosunda.
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079962786_183:0:1623:1080_1920x0_80_0_0_76ba6b276a52d10872ece74ea8e42211.png
Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?
Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?
2024-01-23T20:32+0300
true
PT1M53S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
venezüella, juan guaido, video, видео
venezüella, juan guaido, video, видео
Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?
23 Ocak 2019'da pek tanınmayan Venezüellalı muhalif siyasetçi Juan Guaido kendini geçici devlet başkanvekili ilan etmişti.
Bu adımın kanuna aykırı olmasına rağmen Guaido Washington ve müttefiklerinden destek ve finansal yardım almıştı. Ancak beş yıl sonra hak yerini buldu.
Juan Guaido'nun akıbeti ve şu an onun yerine kimin geçmeye çalıştığına dair bilgi, Sputnik'in videosunda.