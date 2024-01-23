https://sputniknews.com.tr/20240123/bes-yil-once-kendini-venezuellanin-devlet-baskani-ilan-eden-juan-guaidoya-ne-oldu-1079962700.html

Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?

Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu?

23 Ocak 2019'da pek tanınmayan Venezüellalı muhalif siyasetçi Juan Guaido kendini geçici devlet başkanvekili ilan etmişti. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

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juan guaido

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Bu adımın kanuna aykırı olmasına rağmen Guaido Washington ve müttefiklerinden destek ve finansal yardım almıştı. Ancak beş yıl sonra hak yerini buldu. Juan Guaido'nun akıbeti ve şu an onun yerine kimin geçmeye çalıştığına dair bilgi, Sputnik'in videosunda.

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Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu? Beş yıl önce kendini Venezüella'nın devlet başkanı ilan eden Juan Guaido'ya ne oldu? 2024-01-23T20:32+0300 true PT1M53S

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