https://sputniknews.com.tr/20240123/abdde-silahli-saldirilar-durmuyor-8-kisi-hayatini-kaybetti--1079941385.html
ABD'de silahlı saldırılar durmuyor: 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'de silahlı saldırılar durmuyor: 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Illinois eyaletinde 2 günde 9 kişiyi vurarak 8'inin ölümüne sebep olan Romeo Nance, kolluk kuvvetleri yakalamadan önce intihar etti. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T10:39+0300
2024-01-23T10:39+0300
2024-01-23T10:39+0300
dünya
abd
silahlı saldırı
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ABD'nin Illinois eyaletinde Joliet Polis Departmanının açıklamalarına göre Joliet şehrinde şüpheli Romeo Nance, kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmanın ardından intihar etmeden önce 9 kişiyi vurdu. 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti. Romeo Nance 2 günde 9 kişiyi vurduktan sonra kaçmıştı. 8 kişininin öldürüldüğü yerden kilometrelerce uzaklıkta Teksas'ta kolluk kuvvetleriyle karşılaştığında silahı kendine doğrultarak intihar etti. Silahlı saldırının nedenini açıklamamasına rağmen, kurbanlarla şüphelinin birbirlerini tanıdıkları vurgulandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240123/abd-ve-ingiltere-4-ulkenin-destegiyle-yemendeki-8-husi-hedefini-vurdugunu-duyurdu-1079927170.html
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abd, silahlı saldırı
ABD'de silahlı saldırılar durmuyor: 8 kişi hayatını kaybetti
ABD'nin Illinois eyaletinde 2 günde 9 kişiyi vurarak 8'inin ölümüne sebep olan Romeo Nance, kolluk kuvvetleri yakalamadan önce intihar etti.
ABD'nin Illinois eyaletinde Joliet Polis Departmanının açıklamalarına göre Joliet şehrinde şüpheli Romeo Nance, kolluk kuvvetleriyle girdiği çatışmanın ardından intihar etmeden önce 9 kişiyi vurdu. 9 kişiden 8'i hayatını kaybetti.
Romeo Nance 2 günde 9 kişiyi vurduktan sonra kaçmıştı. 8 kişininin öldürüldüğü yerden kilometrelerce uzaklıkta Teksas'ta kolluk kuvvetleriyle karşılaştığında silahı kendine doğrultarak intihar etti. Silahlı saldırının nedenini açıklamamasına rağmen, kurbanlarla şüphelinin birbirlerini tanıdıkları vurgulandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.