https://sputniknews.com.tr/20240123/4-ulkenin-buyukelcisi-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubunuteslimetti-1079951727.html

4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu teslim etti

4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu teslim etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti. 23.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-23T15:33+0300

2024-01-23T15:33+0300

2024-01-23T15:33+0300

politika

recep tayyip erdoğan

büyükelçi

portekiz

avusturya

tunus

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240123/cumhurbaskani-erdoganin-danismani-yeni-refah-partisinin-elazig-belediye-baskan-adayi-oldu-1079950301.html

portekiz

avusturya

tunus

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recep tayyip erdoğan, büyükelçi, portekiz, avusturya, tunus