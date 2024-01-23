https://sputniknews.com.tr/20240123/4-ulkenin-buyukelcisi-cumhurbaskani-erdogana-guven-mektubunuteslimetti-1079951727.html
4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu teslim etti
4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu teslim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T15:33+0300
2024-01-23T15:33+0300
2024-01-23T15:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
büyükelçi
portekiz
avusturya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240123/cumhurbaskani-erdoganin-danismani-yeni-refah-partisinin-elazig-belediye-baskan-adayi-oldu-1079950301.html
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recep tayyip erdoğan, büyükelçi, portekiz, avusturya, tunus
recep tayyip erdoğan, büyükelçi, portekiz, avusturya, tunus
4 ülkenin büyükelçisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu teslim etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçisinin güven mektubunu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Büyükelçisi Gabriele Juen'i, Tunus Büyükelçisi Ahmed Ben Sghaier'i, Singapur Büyükelçisi Li Peng Kok'u ve Portekiz Büyükelçisi Maria Virginia Mendes Da Silva Pina'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde büyükelçiler, Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.
Bazı büyükelçilik mensuplarını takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Erdoğan, daha sonra Avusturya Büyükelçisi Juen, Tunus Büyükelçisi Sghaier, Singapur Büyükelçisi Kok ve Portekiz Büyükelçisi Pina ile ayrı ayrı görüştü.