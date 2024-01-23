Işık Dağı'nda yıldızlı gece

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Doğru bilginin yayılmasında yapay zekanın görevleri
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:38
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman, Astana görüşmesini değerlendirdi: ABD'nin bölgedeki varlığı sorununa odaklanılabilir
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:21
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: Ukrayna ayakta kalmasını sağlayacak yardımı alamayacak
18:30
2 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:43
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı siyasetçi: Zelenskiy, Genelkurmay Başkanı’nı görevden almaya hazırlanıyor
18:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Türkiye uzay programını çok ciddiye alıyor
19:15
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna Savunma Bakanlığı, ABD ilk kez gönderdiği silahları denetledi.
19:25
1 dk
SESLİ HABER
Alman gazeteci: Ukrayna’nın askeri kalmadı, mevzileri terk etmek zorunda kalıyorlar
19:35
1 dk
SESLİ HABER
Eski Pentagon Danışmanı: Ukrayna feci bir yenilgiye uğruyor
19:48
2 dk
SESLİ HABER
Fransa, Ukrayna çatışmasında 'tahıl hesabı' yapıyor
20:15
2 dk
SESLİ HABER
ABD’den Zelenskiy'ye tehdit: Değiştir yoksa yolsuzluk dosyaları çıkar
20:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20240123/1079928749.html
Işık Dağı'nda yıldızlı gece
Işık Dağı'nda yıldızlı gece
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. 23.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-23T02:49+0300
2024-01-23T02:49+0300
multimedya
fotoğraf
ankara
kızılcahamam
yıldız
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079928078_1:0:2842:1598_1920x0_80_0_0_bb540e25caee061c4b7e553f4af89502.jpg
ankara
kızılcahamam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/17/1079928078_356:0:2487:1598_1920x0_80_0_0_8e5295955199cc196a08695086850c55.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, ankara, kızılcahamam, yıldız
фото, fotoğraf, ankara, kızılcahamam, yıldız

Işık Dağı'nda yıldızlı gece

02:49 23.01.2024
Abone ol
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu.
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала