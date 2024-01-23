Işık Dağı'nda yıldızlı gece

© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
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© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
2/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
3/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
4/5
© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
© AA / Alican OcakAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )
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© AA / Alican Ocak
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Işık Dağı ve Karagöl Jeosit Alanı çevresinde, yıldızlar görsel şölen oluşturdu. ( Alican Ocak - Anadolu Ajansı )