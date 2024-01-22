Zehirli balon balığı rotasını Marmara'ya çevirdi: Tükettikten yarım saat sonra ölüme sebep olabilir

Türkiye
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Zelenskiy’den ateşkes itirafı: Karşıyım
09:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD'nin planına Rusya’dan cevap: Yasa dışı eylemlere sürükleniyor
09:09
3 dk
SESLİ HABER
ABD Kongre Üyesi konuştu: Joe muhtemelen unutmuştur
09:17
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:26
7 dk
SESLİ HABER
Ortadoğu uzmanı: Yemen’e saldırı ABD için beklenmedik sonuçlara yol açacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Emekli subay Tabach: Beyaz Saray, Kiev'in kazanmasını istemiyor
09:48
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li emekli Albay: ABD, Finlandiya'yı yeni bir çatışma için kışkırtıyor
10:00
1 dk
SESLİ HABER
'Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi' nedir?
10:09
6 dk
SESLİ HABER
ABD’de ilk kez uygulanacak idam yöntemi
10:26
1 dk
SESLİ HABER
Alman bakandan itiraf: Ukrayna harcamaları yüzünden ekonomimiz yeterince para alamıyor
10:34
1 dk
SESLİ HABER
Fransız Senatör: Bir yılda ürettiğimiz mühimmatı Ukrayna ordusu 3 günde tüketiyor
10:43
1 dk
SESLİ HABER
ABD medyası: Blinken başarısız oldu
10:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Politico yazdı: Yeni tasarı büyük sorunlar yaratacak
11:12
3 dk
SESLİ HABER
Medvedev’den Batı füzeleri yanıtı: Nükleer yanıt veririz
11:22
2 dk
SESLİ HABER
Rusların yılbaşı tercihi Türkiye oldu
11:30
1 dk
SESLİ HABER
Zelensky, ABD’ye kızdı: Emeklilerimizi parasız bıraktınız
11:39
2 dk
SESLİ HABER
Rusya'dan yeni rekor geldi
11:47
2 dk
SESLİ HABER
Alman Savunma Bakanı’ndan Ukrayna’ya ret
11:55
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Alman vekilden Zelenskiy ve hükümetine eleştiri
12:09
3 dk
SESLİ HABER
Eski CIA analisti McGovern: ABD'nin bunu yapmasında çok korkuyorum
12:19
1 dk
SESLİ HABER
Bild böyle yazdı: Almanya savaş hazırlığına başladı
12:41
3 dk
SESLİ HABER
Prof. Hongwei: Güç kullanılmazsa Tayvan yok olacak
12:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Alman askeri uzman: Ukrayna tüm rezervleri tüketti
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Yemen saldırısını böyle değerlendirdi: Başkanlık seçimi için
18:18
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’ya böyle yalvardı: Aylardır çılgınca, büyük bir mühimmat sıkıntısı yaşanıyor
18:26
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı generalden Zelenskiy’e tepki: Halkı kandırmaya çalışıyor
18:50
1 dk
SESLİ HABER
Başbakan ülkesini karıştırdı, yanlış Tag’i yazdı
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Batı’dan Ukrayna’ya 40 yıllık silahlar
19:09
1 dk
SESLİ HABER
Bulgar Bakan açıkladı: 5 bin NATO askeri geliyor
19:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya Afrika'ya ücretsiz veriyor: Mali, 25 bin ton buğday aldı
19:28
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Rusya arasında yeni rekor
19:39
2 dk
SESLİ HABER
ABD, Ukrayna’ya giden silahlardan rahatsız: Gerektiği şekilde denetlenmedi
19:51
2 dk
SESLİ HABER
Doç. Fenenko: Davos artık arkadaşlar arası küçük bir parti haline geldi
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Japon firmalar çekildi, Suzuki üretimi durdurdu: Kızıldeniz krizi
20:10
2 dk
SESLİ HABER
Korgeneral Kirillov: ABD yurtdışıdaki biyolojik laboratuvar ağını genişletiyor
20:19
3 dk
SESLİ HABER
Fransız basını şaşırdı: Ukrayna’da gerçekten Fransız paralı askerler savaşıyor
20:30
1 dk
SESLİ HABER
Çin’den Avrupa’ya konteyner taşıma fiyatı dört katına çıktı
20:38
2 dk
SESLİ HABER
Almanya hükümeti Ukrayna'ya yardımı azaltıyor
20:49
2 dk
SESLİ HABER
Fransa için böyle dedi: ‘Orman kanunundan’ vazgeçemiyor
21:00
3 dk
SESLİ HABER
Kanada, Rusya, Çin ve İran'ı kara listeye aldı
21:10
1 dk
SESLİ HABER
Trump: Clinton kazansaydı nükleer savaş çıkardı
21:20
1 dk
SESLİ HABER
Hakan Fidan’ın sözleri için böyle konuştu: ABD, Türkiye’nin çağrılarına kulak vermiyor
21:29
3 dk
SESLİ HABER
Fransız general: Avrupa ve NATO olarak hava savunmayı gözden kaçırmışız
21:39
1 dk
SESLİ HABER
ABD'li analist Kwiatkowski: İnsanları vurmaktan hoşlanan sosyopatlar
21:47
2 dk
SESLİ HABER
Biden şaşırtmıyor: ‘Fotoğraf çekildik’ dediği kadın farklı eyalette çıktı
21:55
2 dk
SESLİ HABER
Siyaset Bilimci Kasem: Savaş çoktan kaybedildi ve Rusya güçleniyor
22:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
4 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en pahalı kahvesi kopi luwak
07:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Akoy: 'Duble Yol Projesi ile 570 dönüm ormanlık arazi tahrip olacak'
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Ekonomistlerden faiz kararı beklentisi
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Fransız siyasetçi Philippot’tan NATO açıklaması
17:39
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy’in danışmanından itiraf: Cephedeki durum zor
18:10
1 dk
SESLİ HABER
Fransız savaş muhabiri, Ukrayna’daki Fransız paralı askerleri anlattı
18:33
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240122/zehirli-balon-baligi-rotasini-marmaraya-cevirdi-tukettikten-yarim-saat-sonra-olume-sebep-olabilir-1079905198.html
Zehirli balon balığı rotasını Marmara'ya çevirdi: Tükettikten yarım saat sonra ölüme sebep olabilir
Zehirli balon balığı rotasını Marmara'ya çevirdi: Tükettikten yarım saat sonra ölüme sebep olabilir
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz'e... 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T12:43+0300
2024-01-22T12:43+0300
türkiye
balon balığı
türkiye
marmara denizi
zehirli
balıkçı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079905042_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_a76ef447c44e3b10f783bc3db5752663.jpg
İklim değişikliğinin denizlere etkisini değerlendiren Kartal, derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehirle insanlar ve diğer balıklar için öldürücü özellik taşıyan balon balığının küresel ısınmanın etkisiyle Hint Okyanusu'nu aşarak, Ege Denizi'ne geldiğini belirtti.Kartal, bu balığın geldiği ortama hemen adapte olduğunu, işgalci bir tür olarak nitelendirildiğini ifade ederek, Ege'den sonra Marmara'ya yayılma riskinin olduğunu dile getirdi.Küresel ısınmanın balıkların göç yönlerini değiştirdiğine dikkati çeken Kartal, "Isınma, balıkların boylarının uzunluğunu, üreme kalitesini, hatta rotasını değiştiriyor. Bu nedenle zehirli balon balığını çok kısa sürede Marmara'da, hatta Karadeniz'de görebiliriz. Bu tür çok hızlı ürüyor, zehirli olduğu için etrafındaki balıkların yaşama şansı olmuyor. Balıkçıların ağlarına da çok zarar veriyor" dedi.Balon balığı yiyen 6 kişi taburcu oldu"Mücadele etmek oldukça zor"Kartal, balon balığının denizlerde çeşitlilik açısından tehlike arz ettiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının bunun zararlarını önlemek için kuyruklarını satın aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:"Denizlerimizde balıkların boyu eskiye göre oldukça küçüldü"Kartal, balıkçılık sektörünün yeni yıldan beklentilerini de anlattı.Bu aylarda en çok hamsinin tezgahlarda yer alması gerektiğini aktaran Kartal, "Ancak eylül ayında Marmara'da hamsi avcılığı başlayınca kış için çok balık kalmadı. Denizlerimizde balıkların boyu eskiye göre oldukça küçüldü. Şu an tezgahlarda olan istavritin de boyu normalin altında kalıyor. O yüzden geçen yıl balıkçılık sektörü açısından iyi bir sezon geçirmedik. Balık fiyatları da oldukça yüksek seyrediyor." diye konuştu.Sektör açısından 2023'ün en kötü yıllardan biri olduğunun altını çizen Kartal, palamut, lüfer ile çinekopun istendiği kadar olmadığını söyledi."Balık üreme oranları düştü, boyları uzamıyor"Kartal, bir daha böyle bir sezon yaşamak istemediklerini kaydederek, "Hava koşulları balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Eskiden havanın çok soğuk olması sorun olurken şimdi kışların sıcak geçmesi sorun oluyor. İklim değişikliği karada tarımı olumsuz etkilediği gibi denizde de balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Balık üreme oranları düştü, boyları uzamıyor. Karadeniz'de 26 derece sıcaklık görmeye başladık." ifadelerini kullandı.Bu yıl İstanbullunun balık yerine daha çok tavuk yemeye mecbur kalacağına işaret eden Kartal, şöyle devam etti:"Pazarda ve markette küçük balıkları almayın"Kartal, her balığa en az bir sefer yumurtlama hakkı verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.Bunun vatandaşın daha ucuza ve bol balık yemesi için önemli olduğuna dikkati çeken Kartal, "Denizleri de kirliliğe karşı korumak gerekiyor. Balıkçıklar aşırı avlanmadan kaçınmalı ve balık boylarına dikkat etmeli. Yasa dışı ve kaçak avcılık balıkçılığın önündeki en büyük sorunlardan biri." şeklinde konuştu.Tüketicilere de çağrıda bulunan Kartal, "Pazarda ve markette küçük balıkları almayın. Bu şekilde balıkçılık sektörünü de korumuş olursunuz" dedi."Zehirli balon balığının karaya bile çıkarılması yasak"Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval ise balon balıklarının 200’e yakın türünün olduğunu, bunların bir kısmının tatlı bir kısmının ise tuzlu suda yaşadığını söyledi.Balon balıklarının zehirli olmayan türlerinin de olduğunu ancak zehirlilerin çok büyük tehlike arz ettiğini aktaran Deval, "Bizim sularımızda 8 farklı balon balığı türü var ve Süveyş Kanalı'ndan geliyor. Bunların 4 tanesi zehirli, diğer 4'ünde zehir bulunmuyor. Zehirli türlerde, zehir balığın sadece bir organında değil, kanat, kas, sindirim sistemi ve deri altlarında bile var. O yüzden 'Balığı çok iyi temizlerim, ondan sonra yerim' gibi bir hata yapılmamalı. Bu nedenle Bakanlık, balon balığının yakalanıp karaya bile çıkarılmasını yasakladı." ifadesini kullandı.Prof. Dr. Deval, bu balıkların en zehirli türler arasında önde geldiğini ve Akdeniz çanağında 11 balon balığı türü bulunduğunu belirtti.Türkiye'de suların giderek ısınmasının balon balığının adaptasyonunu kolaylaştırdığını vurgulayan Deval, şunları kaydetti:Balon balığı nedir, yenir mi? Balon balıkları ailesi, üst sınıf olarak Tetraodontiformes takımına ait bir ailedir. NTV'nin aktardığı habere göre genellikle gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasındaki son derece zehirli bir balıktır. Ülkemiz denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir.Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dikenlerinde zehir yoktur. Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar.Balon balığı öldürücü mü?Tetrodotoksin (TTX) kimyasalı, balon balıkları ailesinin neredeyse tüm üyelerinde bulunur ve karaciğerlerinde depolanır. Siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip balon balon balığının tüketilmesi bir tarafa dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirli etlerinden dolayı ticari değerleri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balıklar, kas felci yaparak nefes darlığına yol açabilir ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olabilir.
https://sputniknews.com.tr/20240103/prof-dr-turandan-balon-baligi-uyarisi-1079303536.html
türkiye
marmara denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/16/1079905042_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_f49effebaf6425875593963767bd8e56.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balon balığı nedir, yenir mi?,balon balığı zehirli mi,balon balığı nasıl anlaşılır,balon balığı yenir mi,balon balığı zehirlenmesi nasıl anlaşılır,balon balığı nedir
balon balığı nedir, yenir mi?,balon balığı zehirli mi,balon balığı nasıl anlaşılır,balon balığı yenir mi,balon balığı zehirlenmesi nasıl anlaşılır,balon balığı nedir

Zehirli balon balığı rotasını Marmara'ya çevirdi: Tükettikten yarım saat sonra ölüme sebep olabilir

12:43 22.01.2024
© AAZehirli balon balığı
Zehirli balon balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.01.2024
© AA
Abone ol
İstanbul Su Ürünleri Kooperatifler Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Kızıldeniz'den gelip, Akdeniz'e yerleşen zehirli balon balığının Ege Denizi'nden sonra rotasını Marmara Denizi'ne çevirdiğini söyledi.
İklim değişikliğinin denizlere etkisini değerlendiren Kartal, derilerinde veya karaciğerlerinde salgıladıkları zehirle insanlar ve diğer balıklar için öldürücü özellik taşıyan balon balığının küresel ısınmanın etkisiyle Hint Okyanusu'nu aşarak, Ege Denizi'ne geldiğini belirtti.
Kartal, bu balığın geldiği ortama hemen adapte olduğunu, işgalci bir tür olarak nitelendirildiğini ifade ederek, Ege'den sonra Marmara'ya yayılma riskinin olduğunu dile getirdi.
Küresel ısınmanın balıkların göç yönlerini değiştirdiğine dikkati çeken Kartal, "Isınma, balıkların boylarının uzunluğunu, üreme kalitesini, hatta rotasını değiştiriyor. Bu nedenle zehirli balon balığını çok kısa sürede Marmara'da, hatta Karadeniz'de görebiliriz. Bu tür çok hızlı ürüyor, zehirli olduğu için etrafındaki balıkların yaşama şansı olmuyor. Balıkçıların ağlarına da çok zarar veriyor" dedi.
Balon balığı yiyen 6 kişi taburcu oldu

"Mücadele etmek oldukça zor"

Kartal, balon balığının denizlerde çeşitlilik açısından tehlike arz ettiğini, Tarım ve Orman Bakanlığının bunun zararlarını önlemek için kuyruklarını satın aldığını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"İri olanlarına 12,5 lira ödüyor. 2023'te yaklaşık 15 bin civarında zehirli balon balığı Bakanlığa teslim edildi. Bakanlık, balığı toplatarak üremesini engellemeye çalışıyor. Hızlı üreyen bir tür olduğu için mücadele etmek oldukça zor. Balığın içindeki bir kesede zehir var. Bu zehir, insanları felç ediyor hatta öldürebiliyor. Bu balık asla yenmemeli. Profesyonel bir insan tarafından bu balığın ayıklanması lazım. Hatta hiç yenmese daha iyi, zaten lezzetli bir eti de yok. Hatta yüzerken bile denk gelirseniz uzak durun. Vücudunuzda açık bir yara varsa zarar verebilir. Bu yaz Akdeniz plajlarında görülme olasılığı çok yüksek. Bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olalım."

"Denizlerimizde balıkların boyu eskiye göre oldukça küçüldü"

Kartal, balıkçılık sektörünün yeni yıldan beklentilerini de anlattı.
Bu aylarda en çok hamsinin tezgahlarda yer alması gerektiğini aktaran Kartal, "Ancak eylül ayında Marmara'da hamsi avcılığı başlayınca kış için çok balık kalmadı. Denizlerimizde balıkların boyu eskiye göre oldukça küçüldü. Şu an tezgahlarda olan istavritin de boyu normalin altında kalıyor. O yüzden geçen yıl balıkçılık sektörü açısından iyi bir sezon geçirmedik. Balık fiyatları da oldukça yüksek seyrediyor." diye konuştu.
Sektör açısından 2023'ün en kötü yıllardan biri olduğunun altını çizen Kartal, palamut, lüfer ile çinekopun istendiği kadar olmadığını söyledi.

"Balık üreme oranları düştü, boyları uzamıyor"

Kartal, bir daha böyle bir sezon yaşamak istemediklerini kaydederek, "Hava koşulları balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Eskiden havanın çok soğuk olması sorun olurken şimdi kışların sıcak geçmesi sorun oluyor. İklim değişikliği karada tarımı olumsuz etkilediği gibi denizde de balıkçılığı olumsuz etkiliyor. Balık üreme oranları düştü, boyları uzamıyor. Karadeniz'de 26 derece sıcaklık görmeye başladık." ifadelerini kullandı.
Bu yıl İstanbullunun balık yerine daha çok tavuk yemeye mecbur kalacağına işaret eden Kartal, şöyle devam etti:
"Hamsi yeme şansları az da olsa var ama hamsi fiyatları da 120 lira civarında. İstanbul'un lüferi biraz yüzünü gösterdi ancak kayda değer bir miktarda değil. Bu yıl lüferden beklentimiz daha fazlaydı. Bu nedenle balıkçılık sektörünün geleceği için başta devlete, biz balıkçılara ve vatandaşa görev düşüyor. En kısa zamanda sektörün sorunlarına ilişkin daha radikal kararlar almamız, sürdürülebilirlik için adımlarımızı hızla atmamız lazım. Kaybettiğimiz har an aleyhimize işliyor."

"Pazarda ve markette küçük balıkları almayın"

Kartal, her balığa en az bir sefer yumurtlama hakkı verilmesi gerektiğine vurgu yaptı.
Bunun vatandaşın daha ucuza ve bol balık yemesi için önemli olduğuna dikkati çeken Kartal, "Denizleri de kirliliğe karşı korumak gerekiyor. Balıkçıklar aşırı avlanmadan kaçınmalı ve balık boylarına dikkat etmeli. Yasa dışı ve kaçak avcılık balıkçılığın önündeki en büyük sorunlardan biri." şeklinde konuştu.
Tüketicilere de çağrıda bulunan Kartal, "Pazarda ve markette küçük balıkları almayın. Bu şekilde balıkçılık sektörünü de korumuş olursunuz" dedi.

"Zehirli balon balığının karaya bile çıkarılması yasak"

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cengiz Deval ise balon balıklarının 200’e yakın türünün olduğunu, bunların bir kısmının tatlı bir kısmının ise tuzlu suda yaşadığını söyledi.
Balon balıklarının zehirli olmayan türlerinin de olduğunu ancak zehirlilerin çok büyük tehlike arz ettiğini aktaran Deval, "Bizim sularımızda 8 farklı balon balığı türü var ve Süveyş Kanalı'ndan geliyor. Bunların 4 tanesi zehirli, diğer 4'ünde zehir bulunmuyor. Zehirli türlerde, zehir balığın sadece bir organında değil, kanat, kas, sindirim sistemi ve deri altlarında bile var. O yüzden 'Balığı çok iyi temizlerim, ondan sonra yerim' gibi bir hata yapılmamalı. Bu nedenle Bakanlık, balon balığının yakalanıp karaya bile çıkarılmasını yasakladı." ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Deval, bu balıkların en zehirli türler arasında önde geldiğini ve Akdeniz çanağında 11 balon balığı türü bulunduğunu belirtti.
Türkiye'de suların giderek ısınmasının balon balığının adaptasyonunu kolaylaştırdığını vurgulayan Deval, şunları kaydetti:
"Süveyş Kanalı'ndan giren bu balıklar önce Hatay ve Mersin'de görüldü. Daha sonra Antalya ve Ege Denizi'ne geçti. Şimdi Marmara ve Karadeniz'e doğru ilerliyor. Aşırı avcılık nedeniyle diğer balık türlerini azalttık ve ortamda sadece bu zehirli balıklar kalmaya başladı. Zehirli balon balıkları diğer balık türlerini yiyor, keskin bir diş yapıları var. Çok fazla ürüyorlar. 1 kiloluk erişkin balon balığının 1 milyon yumurta bıraktığı tahmin ediliyor. Yendiği zaman balığın zehri hemen kendini gösteriyor. Önce insanın dili kuruyor, nefes darlığı, mide bulantısı başlıyor. Müdahale edilemezse yarım saat içinde ölüme neden olabiliyor. Bu nedenle kesinlikle yenmemesi gerekiyor."
Balon balığı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2024
YAŞAM
Prof. Dr. Turan'dan balon balığı uyarısı
3 Ocak, 20:03

Balon balığı nedir, yenir mi?

Balon balıkları ailesi, üst sınıf olarak Tetraodontiformes takımına ait bir ailedir. NTV'nin aktardığı habere göre genellikle gümüş yanaklı kurbağa balığı olarak da bilinen Lagocephalus sceleratus, Tetraodontidae familyasındaki son derece zehirli bir balıktır. Ülkemiz denizlerindeki varlığı 2000’li yılların başında tespit edilmiştir.

Bu türler pasif zehirli balıklar olarak da bilinir. Dikenlerinde zehir yoktur. Balon balıkları kendilerini tehlikede hissettikleri zaman av olmamak için karın kısımlarını kurbağa gibi şişirirler ve normal büyüklüklerinin birkaç katına ulaşırlar.

Balon balığı öldürücü mü?

Tetrodotoksin (TTX) kimyasalı, balon balıkları ailesinin neredeyse tüm üyelerinde bulunur ve karaciğerlerinde depolanır. Siyanürden 1200 kat etkili zehre sahip balon balon balığının tüketilmesi bir tarafa dokunmak dahi ölümle sonuçlanabiliyor. Zehirli etlerinden dolayı ticari değerleri yoktur. Tetrodotoksin maddesi üretebilen bu balıklar, kas felci yaparak nefes darlığına yol açabilir ve dolaşım yetmezliğine bağlı ölümle sonuçlanabilen zehirlenmeye neden olabilir.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала