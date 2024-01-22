https://sputniknews.com.tr/20240122/zambiyada-kolera-alarmi-10-bin-kisiye-bulasti--1079915981.html

Zambiya'da kolera alarmı: 10 bin kişiye bulaştı

Zambiya'da kolera alarmı: 10 bin kişiye bulaştı

Zambiya'da 10 binden fazla kişinin enfekte olduğu ve 400'den fazla kişinin ölümüne neden olan büyük bir kolera salgınıyla mücadele ediyor. 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T17:35+0300

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Kolera salgınını kontrol altına almaya çalışan Zambiya'da, Ülkenin başkenti Lusaka'de yer alan Ulusal Kahramanlar Stadyumu geçici bir tedavi tesisine dönüştürüldü.Yerel yetkililer, hastalığın daha fazla yayılmasını önlemek için yıl sonu tatilinden sonra okulların kapalı kalması talimatını verdi.Zambiya hükümeti ülke genelinde toplu bir aşılama programı başlattığını duyurdu.Ülkede koleradan etkilenen topluluklara günde 2.4 milyon litre temiz su sağlanıyor.Zambiya'da Ekim 2023 tarihinden bu yana kolera salgını nedeniyle 400'e yakın kişi hayatını kaybetti.

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Zambiya'da kolera alarmı: 10 bin kişiye bulaştı Zambiya'da kolera alarmı: 10 bin kişiye bulaştı 2024-01-22T17:35+0300 true PT0M56S

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