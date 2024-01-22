https://sputniknews.com.tr/20240122/yeniden-refah-partisi-genel-baskan-yardimcisi-kilictan-ittifak-aciklamasi-1079921827.html

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç'tan ittifak açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmelerine ilişkin, "Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK... 22.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-22T19:45+0300

2024-01-22T19:45+0300

2024-01-22T19:52+0300

türkiye

samsun

ak parti

yeniden refah partisi

suat kılıç

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ekrem imamoğlu

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Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, bir otelde partisinin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Adem Güney ve İl Başkanı İbrahim Yaşar ile düzenlediği basın toplantısında konuştu.Partilerinin 2024 yerel seçimlerinde büyük bir başarı göstereceğini Milli Görüş belediyeciliğinin Samsun'dan başlayarak birçok büyükşehir, il, ilçe ve belde beledisinde yeniden deneneceğini ifade eden Kılıç, Samsun'da da ilçelerinde de iddialı olduklarını söyledi.'İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu dönemi yaşanmasını istemiyoruz'Bir gazetecinin daha önce İstanbul'da ikinci bir İmamoğlu döneminin yaşanmasını istemediklerini söylediğini hatırlatarak, halen aynı düşüncede olup olmadıklarını sorması üzerine Kılıç, şöyle konuştu:'Hiçbir yerde seçim yarışından çekilmeyeceğimizi en başından ifade ettik'Bir gazetecinin "AK Parti ile yerel seçim ittifakı görüşmeleri"ne ilişkin sorusu üzerine Kılıç, şunları kaydetti:'AK Parti ile bugün görüşme olabilir'CHP ile bir ittifakın içerisinde olamayacaklarını daha önce ifade ettiklerini hatırlatan Kılıç, şöyle konuştu:"AK Parti heyetleri görüşmelere geldiler. Bu görüşmeler heyetler arasında icra edildi ve sonrasında heyetler arası görüşmeler kesildi. Bugün yeniden bir görüşme olabilir, AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında. Ama gelen AK Parti heyeti bu dakikadan sonra ne teklif edecek bunu bilmiyoruz. Çünkü AK Parti büyükşehir, iller, ilçeler bütün adaylarını ilan etti. AK Parti bütün adaylarını ilan ettikten sonra bize bir işbirliği teklifini hangi temelde hangi esaslar üzerinde önerebilir doğrusu çok öyle bir argüman, enstrüman ellerinde kalmadı. AK Parti bütün adaylarını açıkladıktan sonra ittifak görüşmelerine hız verme arzusu içerisinde ama bu dakikadan sonra 3 ilde böyle bir ittifak olabilmesini çok mümkün görmediğimi ifade ediyorum. Belki sadece İstanbul özelinde onun da koşulları bu dakikadan sonra artık sadece Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan'ın uygun göreceği çerçevede olabilir."

https://sputniknews.com.tr/20240116/yeniden-refah-partisinden-aciklama-ak-parti-ile-heyetler-arasindaki-gorusmeler-kesildi-1079722577.html

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samsun, ak parti, yeniden refah partisi, suat kılıç, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ekrem imamoğlu