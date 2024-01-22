https://sputniknews.com.tr/20240122/trendyol-super-ligde-22-haftanin-hakemleri-belli-oldu-1079905606.html
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı. 22.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-22T12:46+0300
2024-01-22T12:46+0300
2024-01-22T13:10+0300
spor
hakem
trendyol süper lig
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:Yarın:17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan24 Ocak Çarşamba:17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen25 Ocak Perşembe:17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek
https://sputniknews.com.tr/20240122/caglar-soyuncu-transferinde-kritik-24-saat-1079898818.html
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hakem, trendyol süper lig
hakem, trendyol süper lig
Trendyol Süper Lig'de 22. haftanın hakemleri belli oldu
12:46 22.01.2024 (güncellendi: 13:10 22.01.2024)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
17.00 Atakaş Hatayspor-Corendon Alanyaspor: Emre Kargın
20.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Kasımpaşa: Burak Şeker
20.00 Beşiktaş-Yukatel Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
17.00 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Gaziantep FK-TÜMOSAN Konyaspor: Volkan Bayarslan
20.00 Bitexen Antalyaspor-EMS Yapı Sivasspor: Turgut Doman
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
17.00 Yılport Samsunspor-Mondihome Kayserispor: Çağdaş Altay
20.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray-İstanbulspor: Bahattin Şimşek